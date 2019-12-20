Пушилин напомнил об отсутствии реальных шагов Киева по Донбассу

Донецк, 20 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники еще не совершили реальных действий по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Во время ежегодного обращения к депутатам Народного совета ДНР Пушилин отметил, что не стоит питать иллюзий по поводу добрых намерений Киева.

«Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит», — заявил глава ДНР.

По его словам, во время президентства Зеленского в Донбассе продолжается кровопролитие, гибнут не только военнослужащие, но и мирные граждане.

Киев регулярно показывает нежелание соблюдать мирные договоренности, в том числе касающиеся пенсионного обеспечения жителей региона, считает Пушилин.

«Мы уже давно определили вектор развития, который был заложен еще в 2014 году — это интеграция с Российской Федерацией», — заключил глава ДНР.

Он подчеркнул, что Донбасс пережил слишком много трудностей «ради возможности жить свободно и развиваться вместе со своей исторической родиной — Россией».

С апреля 2014 года на Украине идет гражданская война. Киевские власти ввели войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.