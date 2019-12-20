Московские архитекторы представили необычный дизайн для офиса НТВ

Москва, 20 декабря. Архитектурное бюро UNK project выиграло конкурс на лучшую концепцию для штаб-квартиры телеканала НТВ. Теперь архитекторы должны будут создать дизайн-проект и разработать рабочую документацию.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в конкурсе участвовало около 30 бюро, однако выиграло именно UNK project, которое смогло предложить «оптимальный баланс между функциональностью и оригинальным дизайном».

Площадь здания превысит 76 тыс. квадратных метров. Дизайн-концепция предполагает наличие атриума, офисов, мест общего пользования, пунктов питания и гримерных.

Конкурс на лучший концепт стартовал в конце октября. Организатор отобрал семь работ, из которых в конечном итоге остановился на варианте победителя, сообщает РИА SM-News.

На подготовленной архитекторам презентации можно увидеть проект будущего интерьера. Планируется, что офис НТВ будет занимать несколько этажей, через которые проходит прозрачная лифтовая шахта. На первом этаже будет довольно большая «парковая зона» — место для отдыха с газоном или ковровым покрытием. Здесь можно будет перевести дух или поработать с ноутбуком в спокойной обстановке. Рядом будет посажено несколько деревьев.

Рабочий офис представляет собой типичный для медиаструктур опенспейс без перегородок. При этом потолок дизайнеры решили сделать в промышленном стиле, отказавшись прятать трубы и проводку.

А вот ресепшен больше напоминает классический стиль бизнес-центров. Посетителей новой штаб-квартиры НТВ будет встречать девушка за стойкой с лого телеканала, цилиндрический экран, где будет трансляция передач или реклама, а также место, где можно посидеть. Правда вместо типичных кожаных диванов дизайнеры предлагают разместить разноцветные пуфы, которые, по всей видимости, можно будет свободно перемещать.