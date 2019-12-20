Навальный не считает силовиков за людей, обвинив их в трагедии в Москве

Оппозиция устроила «пляски на костях», используя стрельбу возле здания ФСБ в Москве, в которой погиб сотрудник ведомства, для необоснованной критики власти и силовиков. Особенно «отличились» глава признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный и его помощник Леонид Волков.

Вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве произошло вооруженное нападение на сотрудников ведомства. По официальной информации СК РФ, нападавший был один, применил огнестрельное оружие. В результате перестрелки один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован. По версии СМИ, злоумышленником являлся уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров. Официально эти данные пока не подтверждены.

Информация о трагическом происшествии в Москве была тут же использована либеральными СМИ и деятелями, чтобы раскритиковать действия правоохранительных органов и власти. Особенно в этом «отличились» Алексей Навальный и Леонид Волков.

Попытка оппозиции устроить панику

Стрельба в центре Москвы совпала с выходом Навального в прямой эфир в рамках программы «Россия будущего». В ходе разговора он явно пытался выставить произошедшее как действия, направленные против власти. При этом, не обладая достоверной информацией, блогер вводил людей в заблуждение.

«Очевидно, что планировался плевок в лицо действующей власти. Мы не понимаем, с каким мотивом, но выглядели действия нападавшего именно таким образом», — сообщил Навальный.

Блогер распространял дезинформацию, ссылаясь на либеральные ресурсы. В частности, он ссылался на «Медиазону», источник которой рассказал, что нападавший якобы был в форме спецназовца: в каске и бронежилете. Его проморгали, его пропустили, резюмировал Навальный. Эта информация оказалась фейком, однако ее в прямом эфире услышали более 35 тысяч человек. Таким образом, Навальный лишь подливал масло в огонь, приводил народ в замешательство и создавал панику. По такому же плану действовали и либеральные СМИ.

К примеру, «Новая газета» пыталась раскручивать и без того тревожную ситуацию, публикуя данные о взрыве. Причем, ссылались они на показания якобы очевидца произошедшего, который находился неподалеку от событий. Никаких данных об источнике нет. «Новая» пыталась попросту повысить уровень опасности и паники, что негативно сказалось на состоянии обеспокоенных граждан. По официальным данным, никакого взрыва не было, что говорит об очередном фейке со стороны «Новой газеты». Роскомнадзору следует проверить действия редакции на распространение недостоверной информации. Согласно принятому в марте 2019 года закону, «Новой газете» может грозить штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Оппозиция устраивает «пляски на костях»

Навальный заполонил свой Twitter заявлениями по стрельбе в Москве, при этом имели они единственный посыл — критика власти. Блогер даже после появления информации о погибшем сотруднике ФСБ, который рисковал жизнью, чтобы ликвидировать опасного преступника, не выразил банального соболезнования. Для блогера было важнее внедрить в головы людей идею, что сейчас в России опасно, как в 90-е годы. Хотя всем очевидно, что данный инцидент является трагичным происшествием, с которым периодически сталкиваются все страны мира.

При этом Навальный даже умудрился выставить самих силовиков виноватыми в том, что произошло в Москве. По его мнению, они «проморгали людей с автоматами», поскольку больше внимания уделяли незаконным акциям и сопутствующим оперативным действиям.

Действия радикальных фанатиков хаотичны и зачастую даже не планируются. Заранее предотвратить подобные нападения фактически невозможно, учитывая специфику их совершения. Однако об этом Навальный говорить не стремится. Его целью является развитие паники в обществе и выставление виновными силовиков, а не радикалов. Стоит отметить, что лицемерная и откровенная антироссийская позиция Навального вызвала возмущение и у общественных деятелей. К примеру, известный востоковед Семен Багдасаров после заявлений главы ФБК в своем телеграм-канале сообщил, что «Навальный и ему подобное — клеймо на всю жизнь».

Популярный общественный активист Сергей Колясников, известный как Zergulio, отметил лицемерное поведение Навального, который соболезновал жертвам теракта во Франции, называя произошедшее ужасной трагедией, а стрельбу в Москве с наличием погибших окрестил «провалом спецслужб».

ФБК систематически оправдывает террористов

Менеджер по проектам ФБК Леонид Волков в Twitter также накинулся на силовиков после произошедшей трагедии. Он сообщил, что силовики «проворонили теракт», пока гнались за «свидетелями Иеговы, пытали людей в фургонах и посылали провокаторов к детям».

Волков фактически оправдывает действия стрелка, перекладывая всю вину в случившемся на плечи силовиков. Стоит отметить, что подобное отношение к террористам и радикалам менеджер ФБК проявляет не в первый раз. Ранее он активно защищал преступников, осужденных за теракт в петербургском метро в 2017 году, уверяя население, что власти и полиция сажают в тюрьму невиновных. При этом о деталях дела, учитывая их специфику и уровень секретности, Волков знать не может. Он делает голословные заявления, заступаясь за террористов, и необоснованно критикует силовиков и сотрудников ФСБ. Другими словами, дискредитация властных структур со стороны ФБК происходит систематически, что инцидент со стрельбой на Лубянке лишь подтвердил.

Оппозиция не воспринимает силовиков за людей

Навязывание негативного отношения к силовикам либеральными СМИ и деятелями началась еще летом 2019 года. После незаконных акций оппозиции и беспорядков в Москве 27 июля либералы решили задействовать новый механизм борьбы с властью и ее представителями, который четко прописан в западных методичках «цветных революций». Речь идет о сборе личных данных сотрудников правоохранительных органов с целью запугивания и давления. Ведь рассекречивались не только сами силовики, но и их семьи. Оппозиция стремилась поставить их жизни под угрозу.

Для реализации поставленной задачи оппозиция создала так называемый проект «Сканер» — сервис деанонимизации силовиков. Новый проект очень быстро стал популярным за счет пиара от либеральных СМИ. Сотрудники, которые защищают спокойствие граждан и предотвращают опасные происшествия законным путем, были представлены как враги народа. Служебные обязанности выставлялись оппозицией как личное желание силовиков задерживать соотечественников. Негативное отношение оппозиции к правоохранителям лишь развивалось и теперь привело к тому, что их вовсе не воспринимают за людей.

Трагичная гибель сотрудника ФСБ, старавшегося ценой жизни защитить сограждан и устранить угрозу для них, либералами была воспринята как должность. При этом такие деятели, как Навальный и Волков, навязывают народу стремление следовать их аморальному, бесчеловечному отношению к соотечественникам. Трагедия в Москве лишний раз подтвердила, что оппозиция готова устраивать «пляски на костях», чтобы подорвать авторитет власти и правоохранительных органов.