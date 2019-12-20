Роухани заявил о беспокойстве из-за попыток США овладеть нефтяными скважинами в Сирии

Тегеран, 20 декабря. Тегеран обеспокоен попытками США овладеть нефтяными скважинами в Сирии и выступает за сотрудничество с Анкарой и Дамаском в сфере борьбы с терроризмом, в том числе и в сирийском Идлибе. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита исламских стран в столице Малайзии.

На переговорах стороны обсудили взаимодействие Тегерана и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса. Роухани призвал Эрдогана к сотрудничеству с правительством Сирии, чтобы изгнать террористов из сирийского Идлиба.

Лидеры двух стран также обсудили взаимодействие Ирана и Турции в рамках астанинского процесса по урегулированию кризиса в Сирии.

Тот факт, что США незаконно находятся в САР ради воровства нефти, уже давно перестал быть секретом. Снимки со спутника, на которых видно, как бензовозы по охраной американцев и курдских боевиков движутся из нефтеносных районов Сирии к границе с Ираком, ранее публиковало Минобороны РФ. О необходимости поднять этот вопрос на уровне ООН заявили и в МИД РФ. Но западные страны и международные организации продолжают закрывать на это глаза.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященную преступной деятельности США в Сирии. Источник ФАН рассказал, как Штаты снабжают террористов деньгами и оружием, чтобы боевики помогали им вести нефтяной бизнес. Кроме того, выяснилось, что с террористическими организациями сотрудничают и российские либеральные издания. В частности, «Новая газета» и ее корреспондент Денис Коротков, автор фейков о ЧВК «Вагнера». Телефон этого продажного журналиста был найден в вещах боевиков, уничтоженных в Дейр-эз-Зоре. Пособничество их велось при активной поддержке беглого олигарха Михаила Ходорковского.

9 декабря на сайте ФАН вышел о третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами, а 16 декабря — расследование ФАН о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.