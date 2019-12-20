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Устроивший стрельбу в Москве за год почти 30 раз обращался к врачам

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Устроивший стрельбу в Москве за год почти 30 раз обращался к врачам

Москва, 20 декабря. Устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, предположительно, Евгений Манюров был больным человек, заявил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, мужчина за год 26 раз обращался к различным врачам в поликлинике — в январе его дважды увозила бригада скорой помощи в больницу.

«Неотложка увозила его из дома первый раз с вирусным гепатитом неустановленной этиологии, второй — с острой инфекцией дыхательных путей», — сказал собеседник.

Источник ФАН добавил, что столичный стрелок еще самостоятельно обращался к медикам с различными инфекциями, гастритом, дуоденитом, остеохондрозом позвоночника, воспалительной болезнью предстательной железы, артрозом коленного сустава и дважды с травмой глазного яблока.

«Фактически его болезни тянули на инвалидность», — заключил собеседник агентства.

В четверг вечером неизвестный устроил стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке. В результате атаки погиб один сотрудник спецслужбы, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

По факту стрельбы в центре российской столицы было возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Источник: Федеральное агентство новостей
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