Дамаск, 20 декабря. Свыше тысячи мирных жителей вернулись на территорию Сирии из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным ведомства, за минувшие сутки на территорию Сирийской арабской республики вернулись 1167 беженцев.

«Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 415 человек (женщин — 125, детей — 212), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 752 человека (женщин — 226, детей — 384)», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки инженерные подразделения Сирийской арабской армии разминировали два гектара территории в районе Дамаска и населенного пункта Земрине в провинция Даръа, уничтожив 36 взрывоопасных предметов.

Напомним, с 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Благодаря помощи России и поддержке ВКС РФ сирийским правительственным силам удалось остановить экспансию террористических группировок и освободить от боевиков практически всю территорию Сирии. В настоящее время в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую первой часть расследования, посвященного Сирии, в котором рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Вторая часть расследования была посвящена связям США с боевиками ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против боевиков ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими бандформированиями на территории САР.

В четвертом расследовании ФАН рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.