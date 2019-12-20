Режиссер Кравчук рассказал, почему решил снимать фильм «Союз спасения»

— Ну, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, надо было бы встретиться с ним, поговорить. Что на него повлияло, как повлияло?..



Знаете, у меня имеется какое-то количество знакомых на Украине, которые остались нормальными. Но при этом я знаю, что даже в семьях, где есть люди, живущие на Украине и в России, между ними теперь стена. Прямо вот стена-стена. Непонимание, нежелание идти на диалог.



И здесь, наверное, дело не в Пашинине, не в одном нем. А просто в том, как сейчас складываются отношения между нашими странами. Вот у меня и бабушка с Украины, и отец. И фамилия у меня украинская. У меня все детство проходило там, каждое лето я ездил в город Сумы, в Харьковскую область.



Сейчас снимали в Белгородской области, и я видел реку Псел, в которой когда-то купался, — она и в Сумах течет. Сейчас туда я попасть уже не могу, потому что снимал в Крыму.

