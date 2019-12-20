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20 декабря
Режиссер Кравчук рассказал, почему решил снимать фильм «Союз спасения»
Известный российский кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук признался, что во время съемок фильма «Союз спасения», посвященного Восстанию декабристов 1825 года, тяжелее всего было пережить сильные морозы и постараться избежать попадания в кадр видов современного Санкт-Петербурга.
Кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук
Незадолго до всероссийской премьеры нового исторического блокбастера, намеченной на 26 декабря, Кравчук дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором поведал некоторые подробности съемочного процесса, предложил свое видение трагических событий, произошедших почти 200 лет назад, а также рассказал, почему любит снимать кино о значимых моментах в истории нашей страны.
«Страна перешла какой-то рубеж»
— Андрей Юрьевич, как вообще возникла идея снять «Союз спасения», чья она была, и как вы оказались в этом проекте?
— Мы заканчивали работу над «Викингом» (вышел на экраны в 2016 году. — Прим. ФАН), когда [продюсер] Анатолий Владимирович [Максимов] предложил мне снять такой фильм. Мы сделали с ним два проекта — «Адмиралъ» (вышел на экраны в 2008 году. — Прим. ФАН) и «Викинг». И, в общем-то, решили попробовать сделать еще один. А изначально идея, по-моему, была [гендиректора Первого канала] Константина Львовича [Эрнста].
Фото: Первый канал
— Вы все хотели подробнее рассказать нам о тех событиях?
— Они на самом деле — значимая веха в судьбе и истории России. Во многом, наверное, за счет контекста, который возник потом во времена советской власти. То восстание рассматривали как предтечу [Октябрьской революции 1917 года]. Тогда страна перешла какой-то рубеж, причем, со всех сторон — и оппозиции, и власти. Декабристы преодолели некую такую точку «невозврата», после которой прежние все вещи уже были бы невозможны.
— Как вы считаете, они все-таки герои и реформаторы или изменники и преступники? Вообще, мы можем их как-то судить?
— Мне кажется, их тяжело судить. Я об этом много думал. Во-первых, они все верили в реформы, которые обещал [царь] Александр I, активно участвовали в их популяризации. Первые общества, которые тогда возникали, в частности, тот же «Союз спасения», занимались изобличением всего плохого. Скажем, в Семеновском полку служили офицеры [Сергей] Трубецкой, [Сергей] Муравьев-Апостол, [Михаил] Бестужев-Рюмин и еще целая группа декабристов [как, кстати, ранее и сам Александр I]. Они не выпивали, нецензурно не выражались, пытались являть собой образец — каким должен выглядеть будущий гражданин России, и этим своим примером всех увлечь. Именно своим примером.

Но после восстания Семеновского полка для них стало очевидным, что власть на переговоры не пойдет, и разговаривать с ней не получится. Причем, сами они не участвовали в этом восстании. Муравьев не пустил своих солдат, Трубецкого вообще там не было... Это был бунт солдат против командира, которого офицеры тоже не любили.
Фото: Первый канал
— И после этого они ушли в подполье?
— Офицеры образовали Северное и Южное общества. Если ранее целью были попытки договориться, чтобы власть выполнила все обещания, которые давала — об улучшении жизни, о реформах, о принятии конституции и так далее, то после того, как образовались эти два общества, речь шла уже о смене власти. Они не договаривались насчет того, какая это будет власть, потому что был весь спектр — от конституционной монархии до республики. Но это уже был путь на смену власти! Южное общество было более радикальным, Северное — менее радикальным.

14 декабря 1825 года случилось, потому что Николай I был нелегитимным царем. Потому что не последовало официального манифеста об отречении от престола [его старшего брата] Константина. Было личное, частное, письмо Константина, где он написал, что отрекается. Но письмо не является государственным документом.

Поэтому сказать, кто они… Насчет героев не уверен. Любопытно то, что формально-то декабристы присяге не изменяли. То есть назвать их изменниками тоже нельзя. Потому что они присягали Константину, а новый царь был еще нелегитимным. Николай I не имел официального документа.
«Пробы шли для всех без исключения»
— Как долго шел отбор актеров? И почему роли получили именно те, кто в итоге сыграли в фильме? Или были все-таки какие-то замены?
— Вы же не думаете, что, вот, мы взяли многих известных артистов и только решали, какие бы им дать роли? Нет, такого не было. Шли пробы, конечно.
— То есть все на равных основаниях?
— Несомненно.
— На одну роль, предположим, претендовали человек пять?
— Иногда и больше было. Для всех без исключения шли пробы.
— И известные актеры тоже оставались за бортом?
— Да.
— Продюсеры как-то влияли на итоговый выбор?
— Финальное утверждение в таких значимых проектах все равно проходит. Без продюсеров артисты не утверждаются.
— Как вам работалось с таким количеством популярных артистов?
— Ну, у меня и на «Викинге» было много таких, и на «Адмирале». Нормально работали. Я ставил задачи, актеры старались их выполнять. То есть искали образы и пытались в каждой сцене эти задачи решать.
Фото: Первый канал
— Некоторые из них признавались мне, что были изменения сценария, какие-то сцены вырезались… Они расстраивались. Бывают вообще проекты без таких моментов: вот, есть сценарий — по нему и идем? Или все же что-то хочется сделать получше, что-то хочется переписать?
— Чем больше проект, тем сложнее. Тут влияет все. Когда начинаешь работать с артистом, даже хорошо прошедшим пробы, знаешь, что он все равно обладает какими-то своими особенностями.

Далее — сам материал, в нем всегда возникает какая-то своя жизнь. И это нельзя не учитывать. Ты все время работаешь. И думаешь, уточняешь и так далее. Неминуемый процесс. Мы на всех своих проектах что-то меняли. Даже в «Итальянце» (вышел на экраны в 2005 году. — Прим. ФАН), который, казалось бы, является таким авторским фильмом, все равно что-то выкидывали, сокращали, переписывали, изменяли финал...
— Что было самым сложным на съемках «Союза спасения», по вашему мнению?
— Съемки — вообще сложная штука. Здесь, например, было огромное количество народа в кадре — одновременно до 700 человек, которые все живут, двигаются… Чем больше людей в кадре, тем больше всяких организационных вещей.
Фото: Первый канал
— Имеете в виду сцены масштабных битв?
— Нет, не только, вообще. Это физически очень тяжело.
— Насколько я знаю, во время съемок стоял еще и сильный мороз. Он же тоже наверняка влиял на работу?
— При морозе всегда сложно. Прежде всего, для артистов. Да, мы попали на страшные морозы в Петербурге. Актеры и статисты — в мундирах, ботиночках, сапожках. Им иногда даже тяжело было речь произносить. От холода.
— Каков процент так называемых «живых» съемок и компьютерной графики?
— Сразу так и не скажу. У нас в огромном количестве кадров присутствует компьютерная графика. Ну, почти весь Петербург.
— Вот да, его же так просто не снимешь! На той же Сенатской площади сейчас даже здания уже не те, какие были в 1825 году.
— Да. Еще, например, мы перекрашивали Эрмитаж.
«Декабристы знали, что им грозит»
— Вернемся опять к людям. Некоторые актеры сказали, что их герои были, как бы это сказать, маниакальными. Касательно воплощения идеи сделать страну лучше. Но в ущерб семье, близким, любимым… Декабристы действительно маниакальные?
— Я бы не стал так говорить. В то время очень много было идеологически увлеченных людей. Цельных. Многие, кстати, не имели семей. Семейными были Трубецкой, [Кондратий] Рылеев. Муравьев был не женат, Бестужев-Рюмин, [Павел] Пестель, [Петр] Каховский...

Они искренне верили в то, чем занимались. И, в общем-то, понимали, что им грозит.
— Отдавали себе отчет. И трезво оценивали ситуацию.
— Конечно. Они же были военными. До этого они победили Наполеона, побывали в Париже. Хотя и не все. Из тех, кто вышел тогда на Сенатскую площадь, большинство не участвовало в войне 1812-14 годов.

Так вот, Александр I, который приходил к власти, обещал и конституцию, и отмену крепостного права. Но война сделала невозможным проведение реформ такого масштаба в стране, где основная часть жителей — крестьяне, прежде всего в экономическом плане.

И с какого-то момента офицерам стало тяжело терпеть произвол самовластия.
Фото: Первый канал
— Николай I тоже ведь не смог отменить крепостное право.
— Он начал укреплять власть. Николай вынес из тех событий очень важную вещь — власть должна уметь защищаться.
— Можно ли все-таки считать Трубецкого, если уж не трусом, но как-то спасовавшим в той ситуации? И «невыход» на Сенатскую площадь в итоге, видимо, спас ему жизнь. Пятерых повесили, а он смерти избежал.
— Я думаю, что ему в какой-то мере спасло жизнь, прежде всего, то, что он князь. Рылеев и Трубецкой были как руководителями Северного общества, так и руководителями восстания. Более того, Трубецкого даже назначили диктатором.
— И все же — Трубецкой спасовал?
— Трудно сказать… Непонятно, почему он не вышел туда. Если бы вышел, то все бы могло повернуться совершенно иначе. Особенно в начале восстания. Потому что Николай не ожидал такого. Появление Трубецкого на Сенатской площади могло оказаться решающим. Возможно, не решился. Возможно, его пугала кровь, так как Трубецкой точно был против кровопролития.
Фото: Первый канал
— Его, увы, избежать не удалось. Скажу честно, та сцена очень сильно поразила. По солдатам стреляют из пушек, а они стоят насмерть.
— Они не верили, что будут стрелять. Ведь с обеих сторон стояла гвардия.
— Я читал, что в тот день погибло более 1300 человек.
— Согласно официальным данным царской России, 1400 человек, из них 900 — гражданских. Там же было огромное количество людей, которые пришли и на все это смотрели.
— Еще впечатлила следующая сцена — на Неве. Как вы это снимали?
— Было очень непросто. Проваливание солдат под лед мы снимали на льду озера рядом с военным полигоном. Мы делали специальные проруби — с сетками внизу, чтобы каскадеров не затянуло под лед.

И в последний день представители МЧС сказали нам, что больше снимать нельзя, потому что была опасность, что лед начнет рушиться. Там же вся группа находилась. И мы пошли снимать общие планы уже в натурном павильоне.
— Как долго и где шли съемки?
— У нас было несколько этапов с начала 2018 года. Снимали в Санкт-Петербурге, Белгородской области и Гатчине.
«Очень дорог «Итальянец»
— Вы сняли три работы по историческим событиям. Вас это как-то привлекает? Небезразлично то, что тогда происходило? Или просто хочется донести до нас те события и подробнее рассказать о тех людях? Князь Владимир, декабристы, Колчак…
— Это очень яркие фигуры. События, про которые интересно думать и которые интересно воплощать. Вот история Владимира — человека, который вроде бы был по набору многих поступков злодеем. Просто такой злодей-злодей! И он становится равноапостольным святым. Вот переход человека!

Или Колчак, который, не случись революции, был бы героем России. Полярный исследователь, ученый, флотоводец, человек безответной храбрости, строивший и восстанавливавший флот, который в итоге проиграл.
— И декабристы тоже проиграли.
— Это еще один переломный момент для России, когда реально свои стреляли в своих. Не прояви Николай той решимости в момент, когда уже начало темнеть, непонятно еще, чем бы все закончилось тогда для него. И точно так же не хватило решимости декабристам. Любопытно, как пошла бы после этого история, добейся они успеха 14 декабря 1825 года в Петербурге…
— Да, мы можем только предполагать.
— Скорее всего, началась бы гражданская война.
Фото: Первый канал
— Кстати, по теме войны. У вас в «Адмирале» снялся Анатолий Пашинин. Потом его жизнь сделала резкий поворот. Можете сказать, почему вот так произошло?
— Что имеете в виду?
— В 2014 году он переехал на Украину, периодически там снимается, ездил в зону военных действий и всеми фибрами души, как говорится, ненавидит Россию. По «Адмиралу» его, кстати, чаще всего и вспоминают.
— Он хороший артист, интересный. Но я думаю, что сейчас на Украине есть немало людей, которые не любят и даже ненавидят Россию. Они считали Крым своей территорией и после того, как тот стал российским, очень многие, кто раньше относился к нам терпимо, перешли в разряд недоброжелателей.
— Говоря о том же Пашинине — снимался здесь, был популярным актером…
— Ну, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, надо было бы встретиться с ним, поговорить. Что на него повлияло, как повлияло?..

Знаете, у меня имеется какое-то количество знакомых на Украине, которые остались нормальными. Но при этом я знаю, что даже в семьях, где есть люди, живущие на Украине и в России, между ними теперь стена. Прямо вот стена-стена. Непонимание, нежелание идти на диалог.

И здесь, наверное, дело не в Пашинине, не в одном нем. А просто в том, как сейчас складываются отношения между нашими странами. Вот у меня и бабушка с Украины, и отец. И фамилия у меня украинская. У меня все детство проходило там, каждое лето я ездил в город Сумы, в Харьковскую область.

Сейчас снимали в Белгородской области, и я видел реку Псел, в которой когда-то купался, — она и в Сумах течет. Сейчас туда я попасть уже не могу, потому что снимал в Крыму.
Фото: Первый канал
— То есть вы в так называемом черном списке?
— Думаю, что да.
— И составляете, получается, «угрозу национальной безопасности Украины»? Как и многие другие наши актеры, музыканты, спортсмены…
— Ну, те, кто был в Крыму, выступал там, снимал, да, на Украину попасть не могут. Я знаю, что кто-то из артистов, которые у меня снимались, не смог попасть на Украину.
— Хочу спросить еще об одной вашей работе. Считаете ли вы «Итальянца» своим лучшим фильмом?
— Он мне очень дорог, это моя первая большая лента, и, наверное, «Итальянец» дался легче всего. И у него была очень успешная фестивальная жизнь.
Фото: Первый канал
— Да, оценили на Берлинском кинофестивале-2005 (кинокартина получила Хрустального медведя — особое упоминание — лучший художественный фильм и гран-при немецкого фонда помощи детям за лучший художественный фильм).
— Его даже на «Оскар» выдвигали от России (в номинации «Лучший зарубежный фильм». — Прим. ФАН). Он мой любимый. Хотя нет, все же — один из любимых. Равно как и «Викинг», по поводу которого у меня есть какое-то чувство, наверное, «недореализованности», потому что мы много чего из него выкинули. В «Адмирале» все-таки то, что не вошло в кино, попало потом в телевизионную версию. И мне очень нравится, какой она получилась. Жалко, что с «Викингом» так не удалось сделать…
От Первого канала не поступило предложения сделать сериал?
— Нет, просто очень дорого. Вся эта компьютерная графика… У нас и так бюджет был [огромный]… Хотя, по идее, можно было бы сделать четыре серии.
Андрей Кравчук также признался, что не ожидал так много критики, обрушившейся на него после выхода «Викинга» на большие экраны.

Ранее актеры рассказали о том, как они снимались в «Союзе спасения».

Автор: Марат Лашкин
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