Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в «нормандском формате»

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку предложения о создании межпарламентского диалога «нормандской четверки». Ранее эту идею озвучил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», — прокомментировал предложение Медведчука Путин.

Он считает, что реакция депутатов Госдумы «будет только положительной».

Медведчук высказал идею создания межпарламентского диалога в «нормандском формате» на встрече в Санкт-Петербурге с первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым, к которой позже присоединился Путин.

«Нормандский формат» подразумевает переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции по ситуации в Донбассе. Формат существует с июня 2014 года, когда во время празднования 70 годовщины высадки союзников в Нормандии лидеры стран впервые собрались для обсуждения путей решения конфликта на Украине.

Последняя встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря в Париже. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы «нормандской четверки». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пунктов пропуска.