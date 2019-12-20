Итальянский суд постановил выдать США топ-менеджера ОДК

Неаполь, 20 декабря. Апелляционный суд Неаполя постановил выдать США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу американцев. Об этом сообщил журналистам адвокат гражданина РФ Джан Доменико Кайяцца.

«Сегодня было обнародовано решение суда. У нас есть 15 дней на то, чтобы его обжаловать, и мы это будем делать», — рассказал юрист.

Напомним, топ-менеджера ОДК задержали в аэропорту Неаполя в конце августа 2019 года по запросу Вашингтона, сообщает «Газета.ру». Коршунову грозит до десяти лет лишения свободы. США обвиняют россиянина в промышленном шпионаже в отношении авиастроительной компании Соединенных Штатов, передает Пятый канал.

Кроме того, обвинения в отношении директора по развитию бизнеса ОДК выдвинула российская сторона. В начале ноября Следственный комитет объявил Коршунова в международный розыск и попросил Басманный суд заочно его арестовать, сообщает НСН. В РФ топ-менеджера ОДК обвиняют в мошенничестве и хищениях. Сам Коршунов уже согласился, чтобы его экстрадировали на родину.