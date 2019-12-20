В МИД РФ прокомментировали импичмент Трампа. События дня. ФАН-ТВ

МИД РФ об импичменте Трампа Импичмент, объявленный Трампу, не влияет на отношения России и США. Это внутренние дела Штатов. Так острую ситуацию в Америке прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков. Как отметил дипломат, Министерство этой ситуации никакой оценки дать не может. Накануне большинство палаты представителей Конгресса проголосовало за импичмент Трампа. Американского лидера подозревают в «превышении полномочий» и «воспрепятствовании деятельности Конгресса». Рассмотреть это дело в Сенате незамедлительно потребовал и сам Трамп. Как считает президент США, у демократов нет ни малейших доказательств его вины, поэтому они и не хотят идти в суд.

Митинги против земельной реформы Митинги против земельной реформы на Украине проходят по всей стране. Против снятия моратория на продажу полей выступили аграрии Винницы и Одесской области. Демонстранты перекрывают улицы и выкрикивают свои лозунги. К митингам, которые начались в Киеве, подключается все больше регионов. Рада выступает за отмену моратория на продажу земель. То есть, согласно законопроекту, собственниками сельхозтерриторий могут стать только украинцы, муниципалитеты и государство. Иностранцы должны будут продать свои участки в течение года. Но все же для них в законе есть лазейки, которые позволят приобрести чернозем. Это и возмущает местных жителей.

Изменение казахского алфавита А в Казахстане работают над языковой реформой. Там продумывают переход на латиницу. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, в этом вопросе необходим научный подход. «Требуется тщательно, выверено, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными, поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана. Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу прежний президент страны подписал еще в 2017 году. Процесс будет поэтапным и должен закончиться к 2025 году.