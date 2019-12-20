Ветеран «Альфы» призвал усилить контроль над иностранными ЧОПами после стрельбы на Лубянке

После стрельбы на Лубянке полковник запаса ЦСН ФСБ Виталий Демидкин заявил о необходимости усилить контроль над работой ЧОП с иностранным управлением.

Накануне вечером у здания ФСБ России в центре Москвы, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Во время завязавшегося боя один сотрудник спецслужбы погиб и еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавшего удалось оперативно ликвидировать. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Из открытых источников стало известно, что стрелком оказался гражданин России Евгений Манюров. Во время нападения он использовал нарезной охотничий карабин «Сайга». В ночь на 20 декабря в квартире Манюрова прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие, четыре винтовки, травматический пистолет и патроны.

Согласно информации из открытых источников, мужчина работал в нескольких охранных организациях — ООО «ЧОП «Вымпел-резерв» и ООО «ЧОП «ВМС-Никас», а также в ООО ЧОП «ДЖИ 4 ЭС ЕВРАЗИЯ» находящейся под управлением целой сети британских частных охранных предприятий «ЕМЕРДЖИНГ МАРКЕТС ГРУП ЭКАУНТИНГ». Руководителем последней с 2008 года значится Томас Карнеги Стэнсмор.

Полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что после стрельбы на Лубянке «власти страны должны усилить контроль над деятельностью иностранных компаний, предлагающих свои услуги в России».

«Если компания и особенно частное охранное предприятие находятся под иностранным руководством, как в случае с этим ЧОПом, то власти, конечно же, должны обязательно усиливать контроль над ними. Что они там проповедуют, чему учат, неизвестно. Пожалуйста, один из вариантов — могли парня как-то настроить. У нас нет друзей за рубежом, поэтому всегда нужно быть начеку, ведь они могут спокойно подсунуть какую-нибудь дрянь», — сказал ветеран ЦСН.

Анализируя работу силовиков во время ликвидации нападавшего, собеседник ФАН отметил очень хорошую слаженность действий и похвалил сотрудников спецназа за своевременные и профессиональные действия.

«О ситуации я могу судить только по тем кадрам, которые были опубликованы в Интернете и по ТВ. Сотрудники ФСБ, МВД сработали очень четко и быстро, то есть он был заблокирован недалеко от того места, где первоначально открыл огонь. Почему они его сразу не уничтожили? Видимо была надежда на то, чтобы взять его живым, и велись переговоры. Вот наверняка велись переговоры, но, когда они зашли в тупик, его уничтожили. Думаю, работа отличная. Кстати, фактор неожиданности был за ним, поэтому ему удалось нанести ранения стольким людям», — заключил эксперт.

Напомним, мужчина, который открыл огонь по правоохранителям у здания ФСБ на Лубянке, посещал занятия в стрелковом клубе, сообщил тренер Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Олег Солович.

Подозреваемый ездил на занятия в столицу из подмосковного Подольска. В ноябре он занял третье место на соревнованиях клуба в одной из дисциплин. Кроме того, месяц назад предполагаемый преступник принимал участие в стрелковом матче памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») ФСБ, Героя России, подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего при спасении заложников в Беслане. При этом Солович говорит, что стрелял подозреваемый плохо.

В настоящее время корреспонденты Федерального агентства новостей активно работают в Подольске и Москве. Они собирают информацию для расследования, которое будет опубликовано в ближайшее время.