Военные источники в Ливии сообщают, что турецкий спецназ и снайперы помогают боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом пишет арабское издание Аfrigatenews.

«Мы видели, как турецкие солдаты сражались на линии фронта Халлят аль-Фурджан в Триполи в рядах вооруженных сил Правительства национального согласия, и мы видели их своими глазами», — утверждают военные источники, акцентируя внимание на присутствие снайперов и турецких штурмовых отрядов.

По их словам, несмотря на помощь наемников, боевики ПНС отстают от артиллерии ЛНА, в то время как силы Ливийской национальной армии продвигаются с каждым днем все дальше.

«Прогресс наших сил медленный, но постоянный», — сообщают источники в Ливии.

Напомним, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с международными террористическими организациями, поддерживается несколькими странами Запада. В частности, и Турцией, которая незаконно поставляет боевикам триполитанского правительства оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что военные ЛНА в ходе антитеррористической операции по освобождению Триполи нашли мобильный телефон, который, как выяснилось позже, принадлежал турецкому инструктору боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Позже в соцсетях появилась переписка, доказывающая незаконное присутствие турецких инструкторов в Ливии, которые поддерживают так называемое Правительство национального согласия, связанное с террористическими организациями «Исламское государство»11 и «Аль-Каида»11.

Федеральное агентство новостей публиковало также документы одного из сирийских боевиков, сражающихся за ПНС Ливии — он был членом группировки «Лива Аль-Умма», которая входила в «Свободную сирийскую армию» (ССА). Эта группировка известна тем, что активно вела бои против законного сирийского правительства. Хозяином документов является некто Ясин Абу Убейда. Его судьба на данный момент неизвестна. Скорее всего, он лишился документов, когда в спешке убегал с позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.