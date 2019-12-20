Новогодние ярмарки распахнули свои двери и окна для жителей Москвы и Петербурга

Скоро Новый год, и деревянные домики, в которых можно приобрести сувениры и вкусно поесть, уже появились в крупных парках Москвы и Санкт-Петербурга. Это уже стало своего рода традицией, ассоциирующейся с приближением самого главного праздника года.

Из года в год количество ярмарок увеличивается. В Москве по традиции самая главная из них — ГУМ-ярмарка, на которой можно отведать национальные блюда русской кухни. Также у стен Кремля в деревянных домиках продаются сувениры. Если говорить о других частях города, то в преддверии Нового года ожидается открытие новогодних ярмарок на ВДНХ, в парке «Сокольники», на Тверской улице и площади Революции. И это еще не весь список.

Что касается Северной столицы, в этом году новогодние и рождественские ярмарки открылись 12 декабря на Манежной площади и Малой Садовой улице. Таким образом, целый месяц в этой части города будет перекрыто движение транспорта — зона будет пешеходной. Здесь петербуржцы смогут погостить в Доме Деда Мороза, покататься на большом открытом катке, попробовать национальные праздничные блюда и ближе познакомиться с рождественскими традициями таких стран, как Германия, Испания, Китай, США и другие.

Помимо этого, в Петербурге открывается ярмарка внутри торгового центра «Галерея», «Новогодняя кутерьма» в Гатчине, а на улице Малая Конюшенная начнут свою работу Рождественские книжные аллеи, где горожане могут встретиться с известными личностями, купить недорогие книги и подарки, а также увидеться с главным Дедом Морозом страны.

«У деревянных домиков особый шарм и своя изюминка. Они очень уютные, и обслуживание здесь на другом уровне. Это положительные эмоции вызывает у людей, что способствует тому, что ярмарок становятся больше и спрос на деревянные конструкции, соответственно, растет», — утверждает Михаил Семенов, основатель компании QBIK.

На сегодняшний день деревянные конструкции чаще всего используются именно в торговле. Все палаты, которые расположены на новогодней ярмарке около ГУМа, тоже выполнены из дерева: сегодня это считается трендом.

«Учитывая, что сейчас все массово уходят от пластика, дерево становится все более популярным материалом. Наша задача сейчас запустить новое оборудование, которое будет легче и тоньше, чтобы его можно было использовать в помещениях. Поэтому, кто знает, возможно, и внутри ГУМа можно будет их в будущем расположить», — рассказывает Михаил Семенов.

Стоит отметить, что после новогодних ярмарок деревянные домики стали использоваться и на фестивалях. Например, в России с недавних пор отмечают Октоберфест, на котором можно увидеть деревянные конструкции. Кроме того, в Москве проводятся дни Италии, Франции и Японии, для павильонов которых также используются деревянные материалы.

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