Путин указал Лукашенко на невыполненные за 20 лет пункты Союзного договора

Санкт-Петербург, 20 декабря. Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Он напомнил, что 8 декабря исполнилось 20 лет со дня подписания Союзного договора.

«Несмотря на то, что многое — и мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал Путин.

Лукашенко в ответ заметил, что полностью согласен с этим.

«В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение договора о Союзном государстве», — сказал он.

При этом, по мнению Лукашенко, хотя многие пункты соглашения не были реализованы, но страны все равно остались вместе, и «это тоже достижение»