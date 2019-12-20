Путин указал Лукашенко на невыполненные за 20 лет пункты Союзного договора

Санкт-Петербург, 20 декабря. Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Он напомнил, что 8 декабря исполнилось 20 лет со дня подписания Союзного договора.
«Несмотря на то, что многое — и мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал Путин.
Лукашенко в ответ заметил, что полностью согласен с этим.
«В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение договора о Союзном государстве», — сказал он.
При этом, по мнению Лукашенко, хотя многие пункты соглашения не были реализованы, но страны все равно остались вместе, и «это тоже достижение»
«Мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной», — заявил президент Белоруссии.