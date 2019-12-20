Стали известны подробности об устроившем стрельбу у здания ФСБ в Москве

Москва, 20 декабря. Устроивший стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, предположительно, Евгений Манюров вел замкнутый образ жизни и дважды брал справки в психдиспансере для разрешения на получение оружия, сообщил Федеральному агентству новостей источник в УМВД по городу Подольск.

По его словам, у мужчины постоянно был больной вид, он укутывал голову в платок, будто болели уши. При этом был приветливым, здоровался с соседями, но общался коротко, добавил собеседник.

«Манюров дважды брал справки в психдиспансере для разрешения на получение оружия, первый раз в 2011 году, второй раз — продлял — в 2016 году. Оба раза получал без проблем», — сообщил источник ФАН.

Устроивший стрельбу в Москве мужчина владел арабским и английскими языками, указал собеседник.

Ранее ФСБ сообщила, что мужчина в четверг вечером открыл стрельбу у здания спецслужбы в центре Москвы. Стрелок действовал в одиночку, его нейтрализовали. По информации ведомства, при стрельбе погиб сотрудник спецслужбы. Еще пять человек пострадали, они получили ранения различной степени тяжести.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, дело передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.