Москвичи приносят цветы к Лубянке, где накануне произошла стрельба

Москва, 20 декабря. Москвичи в пятницу начали приносить цветы к офису ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба. Следов недавнего происшествия уже не осталось, однако возле здания дежурит усиленный наряд полиции.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza, при обыске дома, где жил стрелок, правоохранительные органы обнаружили две винтовки «Сайга», карабин «Вепрь» и большой запас патронов. Есть также информация о том, что злоумышленник взял с собой взрывное устройство, которое можно активировать при помощи мобильного телефона, и гранаты.

Напомним, что накануне неизвестный устроил стрельбу возле офиса ФСБ на Лубянке, в результате чего сотрудник Федеральной службы безопасности был убит, еще пять человек получили ранения. Сам стрелок был обезврежен. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Президента РФ Владимира Путина сразу же проинформировали о ситуации.

Согласно предварительным данным, стрелком является Евгений Манюров. Как сообщают СМИ, он некогда работал на британскую ЧВК G4S, а также тренировался в стрелковом клубе. Соседка Манюров описала его как «тихого и замкнутого одинокого человека», у которого нет ни семьи, ни друзей.