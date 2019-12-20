Федор Конюхов планирует пересечь два океана на электрокатамаране

Москва, 20 декабря. Российский путешественник Федор Конюхов совершит переход через Атлантический и Тихий океаны на электрокатамаране. Об этом сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

«В 2021-2022 годах Федор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии», — пояснил он.

По его словам, британский дизайнер Фил Моррисон спроектирует для путешественника уникальный катамаран. Судно будет построено на английской верфи Rannoch Adventure.

Длина катамарана составит 11 метров, он будет оборудован солнечными модулями, бортовыми аккумуляторами и электродвигателями. Кроме того, катамаран будет оснащен специальными измерительными приборами и записывающими устройствами. Записанные данные будут использованы при реализации проекта «Альбатрос — вокруг света на энергии солнца».

Путешествие Конюхова будет состоять из двух этапов. В рамках первого этапа путешественник преодолеет три тысячи морских миль от Канарских островов до острова Антигуа. В ходе второго этапа Конюхов пересечет Тихий океан по маршруту Чили – Австралия. Протяженность маршрута составит девять тысяч морских миль. Путешествие будет продолжаться порядка шести месяцев.

Стоит отметить, что Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний. Путешественнику удалось 17 раз пересечь Атлантический океан. Кроме того, он стал первым россиянином, побывавшим на Южном и Северном полюсах, а также на семи высочайших вершинах в шести частях света.