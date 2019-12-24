Геннадий Онищенко по традиции поздравляет коллег с наступающим Новым годом и Рождеством

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко по традиции через Федеральное агентство новостей поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством своих коллег — сотрудников государственной санитарно-эпидемиологической службы (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Роспотребнадзор).

Поздравление Геннадия Онищенко с наступающим Новым годом и Рождеством

Завершается 2019 год — первый год реализации двенадцати национальных проектов, разработанных для выполнения задач, указанных в послании президента Российской Федерации на предстоящий политический цикл (до 2024 года включительно). Несколько из них, включая «Здравоохранение», «Образование» и «Науку», становятся главными направлениями развития и совершенствования отечественной санитарно-эпидемиологической службы.

В 2019 году в стране развернута масштабная работа по профилактике гриппа. Силами и средствами Минздрава РФ по медицинским показаниям от гриппа привито 62,2 млн граждан. Кроме того, за счет региональных бюджетов и частных учреждений противогриппозные прививки были сделаны еще восьми миллионам человек. Несмотря на сохранение на Украине чрезвычайной эпидемиологической обстановки по кори, эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации остается благополучной в течение года.

Совместными усилиями Минздрава РФ, других министерств и ведомств создавались условия для реализации практических задач, поставленных президентом Российской Федерации в области сохранения и укрепления здоровья населения. Среди них увеличение средней продолжительности жизни россиян до 74 лет (к 2021 году); снижение младенческой смертности и смертности лиц трудоспособного возраста; сокращение потребления алкоголя и табака среди взрослого населения.

Основными вызовами в сфере охраны здоровья россиян, над которыми надо работать в ближайшие годы, являются: высокий уровень распространенности сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других заболеваний; отток высококвалифицированных медицинских работников из государственных медицинских учреждений; высокий уровень наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, отравлений и травматизма; распространение антимикробной резистентности; риск осложнения эпидемиологической ситуации на фоне неблагополучной обстановки в иностранных государствах по ряду новых и опасных инфекционных заболеваний; риск противоправного осуществления опасной техногенной деятельности, в том числе с использованием генно-инженерных технологий, а также биологического терроризма и др.

Указом президента РФ Владимира Путина в марте 2019 года принята новая редакция Основ государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на ближайшую перспективу. В августе 2019 года правительство РФ разработало «дорожную карту» по реализации указанных основ, в декабре подготовлен соответствующий законопроект в интересах обеспечения химической и биологической безопасности страны.

Неотложной задачей уходящего года становится реформирование контрольно-надзорной деятельности, инициированное правительством Российской Федерации в двух новых законопроектах, в том числе проект федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Задачи законопроектов — отстоять рациональные звенья государственной системы контроля и надзора, дать принципиальную оценку отслужившим нормам, отказаться от устаревших и не подтвержденных на практике форм работы.

Нам следует опираться на огромный опыт научной и практической деятельности старших поколений службы, включая трудные этапы истории государства: от Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов до сложного периода 1990-х годов включительно.

Нельзя не обратить внимание, что в настоящее время прослеживается четкая тенденция, связанная с пренебрежительным отношением к достижениям и опыту предшественников. Такой подход к оценке роли и места службы в профилактике инфекционных заболеваний проводится с целью выдачи оригинальных достижений прошлых лет за собственные заслуги. Становится очевидной и целенаправленная работа по дискредитации предшественников, перешедших на другую работу и занимающихся общественно-политической деятельностью.

Отсюда уместно напомнить афоризм Исаака Ньютона:

«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

Всегда была гордость за прошлое. Гордились им и опирались на его опыт, черпали оттуда даже политическую волю. Опора на научные и практические достижения консолидировала службу, формировала эту традицию для будущих поколений руководителей и сотрудников. Нам следует вернуть прежнее отношение к научной и практической деятельности предшественников, продолжать ее развитие и финансирование, воспитывать у молодых сотрудников былой интерес к фундаментальным и прикладным научным исследованиям, к достижениям отечественной медицинской науки.

Руководящему составу службы следует активнее взаимодействовать с законодательными собраниями регионов, с аппаратом губернаторского корпуса, опираться на их представителей, чтобы принимать совместные решения по задачам службы путем формирования блока нормативных актов на региональном уровне.

Таким образом, в наступающем году первостепенное значение для службы приобретают следующие задачи:

— лидерство в пересмотре утративших актуальность регламентных и нормативных актов на базе современных научных достижений и перехода к цифровому документообороту; — реализация национальных проектов всеми звеньями службы; — внедрение современных технологий оценки эффективности мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения; — активизация работы по нормативной, законотворческой деятельности в рамках наднациональных проектов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и др.

В канун светлых и знаменательных праздников от всей души приветствую и поздравляю всех с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Да сохранит вас Создатель в здравии и мире — людей, посвятивших себя самой святой на земле профессии: спасению человеческой жизни, сохранению и укреплению здоровья человечества. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, человеческого и творческого долголетия. Пусть ваша благородная деятельность наполняется творческими достижениями, а преданность профессии станет убеждением и жизненной позицией.

Пусть в мире и благополучии живет и славится в веках наша родное Отечество, имя которому — Россия! С наступающими праздниками!