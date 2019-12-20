Был тихим и одиноким: соседи рассказали о стрелке с Лубянки. ФАН-ТВ

Вчера вечером в самом сердце столицы неизвестный стрелок открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади. Очевидцы и прохожие не придали особого значения происходящему, думали, что это розыгрыш.
Как выяснилось позже, нападавшим на сотрудников ФСБ оказался 39-летний Евгений Манюров, проживающий в подмосковном Подольске.
Сегодня утром в его квартире прошли обыски. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с соседями стрелка. Люди утверждают, никогда не подумали бы, что Евгений мог совершить такое. Он всегда был тихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образ жизни и очень любил свою бабушку.
«Мы живем на пятом этаже, он жил на втором, в общем-то не так близко. Общались исключительно по-соседски, то есть здоровались в подъезде, не более того. Семья интеллигентная, тихая, спокойная, бабушка — заслуженный педагог, совершенно обычная семья. Ну, он достаточно тихий, замкнутый и одинокий человек. Мы не видели его как-то в компаниях. У него не было, насколько я знаю, супруги, друзей. Мы никогда его не видели ни с кем. Он всегда был один. Бабушка и он. Вчера ничего не было, абсолютная тишина, как всегда. У нас и не слышно на пятом этаже ничего, если внизу что-то происходит, то нам за дверьми ничего не слышно. Сегодня утром, когда открыли Интернет, узнали про то, что была стрельба на Лубянке, но что это был наш сосед, конечно, не предполагали. А когда стали смотреть репортажи, появились его фотографии, мы узнали своего соседа», — рассказала соседка стрелка Татьяна Царева.
«Очень вежливый был, предельно, со мной предельно. И со всеми также. — А вы видели его с подругой какой-нибудь? — Никогда!» — говорит Лидия, соседка стрелка.
«Всегда в одиночестве был? — Всегда один! — А маму его знали? — Свету? Очень хорошая женщина! — Общались с ней? — Я вообще редко с кем общаюсь. Что-нибудь еще о Евгении можете рассказать? — Кроме хорошего ничего не могу. Честное слово! Когда мне рассказали, я удивилась, что можно настолько поменять. — То есть не верите в то, что произошло? — Не верю! Я наоборот всегда говорила, господи, какой Женька хороший! Всегда идет с продуктами, всегда мусор он вынесет! Бабушке он лучший кусочек нес! Его бабушка воспитала», — продолжила Лидия.