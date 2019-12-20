Московское «Динамо» хочет вернуть Смолова

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Москва, 20 декабря. Московское «Динамо» хочет вернуть нападающего Федора Смолова. По словам источника Федерального агентства новостей, руководство бело-голубых рассматривает кандидатуру нападающего «Локомотива», причем уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что подписание Смолова обойдется «Динамо» примерно в 10 млн евро. Известно также, что «Локомотив» готов отпустить 29-летнего нападающего, если по нему поступит соответствующее предложение.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» за 9 млн евро летом 2018 года. В текущем сезоне на счету нападающего 19 матчей во всех турнирах, 4 гола и 4 результативных передачи. За «Динамо» Смолов выступал с 2007 года по 2015 год, однако часть из этого времени провел в аренде.

Ранее сообщилось, что «Локомотив» может продать Смолова за 13 млн евро. Тогда в качестве потенциального покупателя также указывалось «Динамо». Собеседник ФАН отметил, что не исключаются и зарубежные варианты, однако она маловероятны.

29-летний нападающий в настоящее время выступает за «Локомотив». До этого он играл за «Краснодар», «Динамо», а также на правах аренды — за «Фейеноорд» (Роттердам), «Анжи» и «Урал». С 2012 года входит в состав сборной России.