Премьер Украины сделал заявление после газовых переговоров с Россией

Киев, 20 декабря. Киев ведет газовые переговоры с Москвой и не предает государственные интересы Украины, заявил премьер страны Алексей Гончаренко.

Напомним, встреча сторон прошла накануне в Берлине. Она длилась девять часов. В итоге стороны смогли достичь определенных договоренностей, но никакие документы пока подписаны не были.

«Мы работаем сейчас над переговорами с РФ по газу. Последние две недели – сложный процесс. Там также измены нет. Никто не предает государственные интересы», — сказал Гончаренко, выступая в Раде.

Напомним, действующий контракт по транзиту газа между Москвой и Киевом истекает в конце 2019 года. Последние трехсторонние консультации по этому вопросу с участием Еврокомиссии проходили в октябре. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса, вместе со всеми судебными спорами и вопросом о поставках газа на Украину. Прямые закупки российского газа Киев прекратил в ноябре 2015 года и стал поставлять «голубое» топливо по реверсу из Европы.

Сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минфина РФ Антоном Силуановым и председателем украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком назвал условия заключения нового договора о транзите газа.