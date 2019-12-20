Армия Сирии провела успешное наступление на позиции боевиков на юге Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) накануне вечером начала новую антитеррористическую операцию в провинции Идлиб. По итогам первых часов боевых действий правительственным силам уже удалось достичь новых успехов — так, под их контроль перешел населенный пункт Умм-Джаляль, передает Sham FM. Подробнее о ходе наступления читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Ночью подразделения САА заметно продвинулись на юго-востоке Идлибской зоны. Как сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своем Telegram-канале, сирийские военные также отбили поселки Аль-Храйба, Эр-Рбая и Чаара. Сопротивление со стороны боевиков было очень слабым и неуверенным, и данные территории удалось взять в достаточно короткий срок.

В Идлибе дислоцируются преимущественно бандгруппы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и аффилированных с ней исламистских формирований. На этой неделе террористы существенно активизировались и предприняли ряд серьезных попыток атаковать позиции САА.

Например, 17 декабря глава российского Центра по примирению Юрий Боренков сообщил, что войскам САР удалось отразить нападения в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате чего, однако, погибли три сирийских солдата.

На следующий день в новой крупной вылазке в Идлибе принимали участие уже как минимум 200 боевиков, также передавал руководитель ЦПВС. Нападения в регионе не прекращались и накануне: джихадисты ударили по позициям сирийской армии с помощью БПЛА, из-за чего пострадали три военных САА.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что операция сирийской армии в Идлибе стала вполне логичной и закономерной реакции на регулярные провокации и обстрелы боевиков в зоне деэскалации. Об этом он заявил в интервью ФАН.

«Это наступление САА фактически было спровоцировано вылазками самих радикальных исламистов. Конечно, ответ правительственных войск не заставил себя должно ждать. Идлиб остается последним местом массовой концентрации террористических группировок в Сирии, и доминирует там бывшая «ан-Нусра», которая сейчас действует под именем «Хайят Тахрир аш-Шам». Это крайне радикальная организация, и такие решительные меры со стороны официального Дамаска действительно необходимы. Из-за сохранения анклава джихадистов на северо-западе САР продолжают гибнуть и военные, и жители. Кроме того, оттуда ведутся попытки атак и в направлении российских объектов, а именно базы «Хмеймим», — заметил эксперт.

В таких условиях необходимы самые решительные действия для нейтрализации данной угрозы. Однако пока сохраняются препятствия этому, добавил востоковед.

«Идеальным конечным результатом была бы полная ликвидация всего идлибского очага радикального исламизма. В военном плане у сирийской армии не было бы с этим особых проблем, особенно при поддержке ВКС РФ. Но тут важную роль играет политический фактор. Поэтому наряду с точечными операциями необходимо продолжать развивать переговорный процесс с Турцией по этой зоне. В целом, конечно, вопрос по Идлибу назрел уже давно, и его скорейшее решение, безусловно, необходимо. Террористический очаг, бесспорно, нужно ликвидировать», — закончил Борис Долгов.

Недавно ФАН опубликовал расследование, где были названы некоторые оппозиционные СМИ, участвующие в схеме США по распространению фейков сирийских террористов. До этого вышла статья, где отражен весь масштаб успешных действий россиян в Сирии, в первую очередь — в ходе борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»1..

Вторая публикация Федерального агентства новостей из сирийского цикла раскрывает сотрудничество ИГИЛ1 с Вашингтоном. В первом материале из серии были также выявлены связи ИГ1 с рядом либералов из РФ. В их числе, как выяснили наши репортеры, автор фейков про ЧВК «Вагнера» Денис Коротков, пишущий для «Новой газета», и беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.