Подозреваемый в стрельбе на Лубянке был «тихим и замкнутым» человеком, заявила его соседка

Подольск, 20 декабря. Подозреваемый в стрельбе на Лубянке был «тихим, замкнутым» человеком и его никогда не видели в компании кого-либо. Об этом рассказала соседка подозреваемого корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам женщины, подозреваемый и его мать жили на втором этаже. С соседями по подъезду они общались мало.

«Семья интеллигентная, тихая, спокойная. Бабушка — заслуженный педагог. Совершенно обычная семья. Ну, он такой, достаточно тихий, замкнутый, одинокий человек. Мы не видели его никогда в компании. У него не было, насколько я знаю, супруги, детей», — рассказала соседка подозреваемого.

По ее словам, накануне вечером в их доме все было как обычно, и о произошедшем у здания ФСБ в Москве она узнала из новостей. О том, что стрельбу на Лубянке открыл, предположительно, ее сосед, стало известно уже утром 20 декабря — из тех же материалов СМИ.

«Про то, что была стрельба на Лубянке, вчера были репортажи — мы их видели, слышали. Но то, что это был наш сосед, мы, конечно, не предполагали. А сегодня уже, когда стали смотреть репортажи — появились фотографии нападавшего. Ну и узнали своего соседа», — рассказала женщина.

Она добавила, что ее супруга уже коротко опросили сотрудники правоохранительных органов.

«С утра мужа в двух словах опросили, а так подробно еще не расспрашивали», — отметила она.

Напомним, вечером 19 декабря у здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба. Один сотрудник ФСБ погиб, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был оперативно нейтрализован. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.