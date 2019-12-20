В Москве впервые открыли McDonald's в отделении Сбербанка

Москва, 20 декабря. Первый McDonald’s в отделении Сбербанка открылся в Москве. Необычная точка фаст-фуда находится у метро «Новослободская».

В самом банковском зале еду не готовят — здесь находится только кофемашина «МакКафе». На стене в дальнем углу зала расположен планшет, с помощью которого посетитель Сбербанка может сделать заказ. Еду доставит в отделение курьер Delivery Club, совладельцем которого является Сбербанк, передает телеканал «360». Вероятно, заказы будут привозить из ближайшего к отделению McDonald’s.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что цель эксперимента — привлечь побольше посетителей в банковское отделение, сообщает РИАМО. Он подчеркнул, что посещаемость офисов значительно снизилась в связи с популярностью онлайн-сервисов.

«Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг», — отметил Ведяхин.

Предполагается, что заказ в отделение будут доставлять за 20 минут. По словам зампредседателя, очередей в офисе сейчас практически нет, однако существуют услуги, которые требуют длительного времени, например, оформление ипотеки. Такие клиенты как раз смогут дождаться заказа.

Если эксперимент покажет себя успешно, подобные офисы могут появиться в 2020 году в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, пишут «Известия».