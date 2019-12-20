США превратили своих солдат в пушечное мясо для экспорта демократии

За что воюет обычный солдат? Помимо присяги и приказа, у любого военнослужащего, который находится непосредственно в зоне боевых действий, должно быть определенное понимание того, за что он сражается. Без осознания собственной правоты и справедливости конечной цели, ради достижения которой и ведутся эти боевые действия, о какой-то мотивации и моральном духе солдата речи идти не может. И чем умнее, образованней солдат, тем больше сомнений у него возникает в ситуации, когда он не может сам себе объяснить, за что он воюет. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Боевой дух

Низкий уровень дисциплины и отсутствие боевого духа исторически находятся на крайне низком уровне в американской армии. В сложившейся ситуации одному из министров обороны США времен войны во Вьетнаме Роберта Макнамару пришла «гениальная» идея набрать в воюющие части солдат, которые не будут не только задавать лишних вопросов, но и лишний раз не будут задумываться о том, что и зачем они делают.

На бумаге программа называлась «Проект 100 000», в рамках которого во Вьетнам было отправлено 140 тысяч солдат. Их IQ был настолько низкий, что в любую другую регулярную армию их бы просто не взяли, даже если бы они просились. Несмотря на все надежды получить безмозглых, но исполнительных солдат, американцы получили резкий скачок потерь (в том числе и небоевых). Огромное количество военных преступлений, полнейшее разложение дисциплины, падение боеспособности, а также повальное распространение наркотиков как в тылу, так и в передовых частях.

«Проект 100 000»

«Проект 100 000» в том или ином виде продолжает существовать в США до сих пор. Но вместо того, чтобы призывать своих умственно отсталых граждан, армия США старается собирать со всего мира тех, кто согласен служить за гражданство. Однако после 2018 года эту систему ужесточили, потому что качество призывников не соответствовало даже минимальным требованиям.

От данной политики страдают не только мирные жители, которым не посчастливилось оказаться в зоне службы этих вояк, но и сами солдаты, которые в силу своей слабой обучаемости несут огромные (особенно для мирного времени) потери. Однажды начатый «Проект 100 000» выполняет только одну функцию — мясорубки — без какого-то иного замысла или цели.

О потерях личного состава в рамках «Проекта 100 000» стоит сказать отдельно. Во время войны во Вьетнаме чернокожие солдаты составляли всего 8% от всех служащих США в этой стране. Однако из всех погибших каждый шестой был черным.

Не надо считать чернокожих солдат слишком глупыми или склонными к суициду. Дело в том, что в период войны во Вьетнаме правительство США решало еще одну важную проблему — избавлялось от наиболее пассионарных чернокожих мужчин, которые, не будь они отправлены во Вьетнам, пополнили бы ряды «Черных Пантер» и других радикальных организаций, отстаивающих права чернокожего населения в Соединенных Штатах.

Кроме всех негативных сторон «Проекта 100 000» есть и положительный момент. Именно он стал катализатором антивоенного движения в США, которое значительно приблизило завершение войны во Вьетнаме. Но и этот с человеческой стороны хороший факт имел крайне негативные последствия для армии США. В отличие от ветеранов Второй мировой войны, ветераны Вьетнама вернулись домой не как победители и герои, а как преступники и убийцы.

Американская армия не только потерпела поражение, но и, будучи сломленной, была морально добита. Для того, чтобы нация поверила в свою армию, уже Джордж Буш — старший должен был устроить показательную расправу над Ираком, который по всем параметрам не мог оказать какого-нибудь эффективного сопротивления.