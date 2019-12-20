Первый канал пояснил, как будут считаться голоса в шоу «Голос»

Москва, 20 декабря. Выступления участников нового сезона шоу «Голос» будут оценивать не только наставники, но и телезрители с помощью голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Как сообщает вещатель шоу, прямой эфир первого выпуска программы будет показан уже 20 декабря.

«Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации телеканала, в четвертьфинал пробьются по три участника из каждой команды. Наставники отдадут им 20%, 30% и 50% своих голосов соответственно.

Далее баллы будут складываться с голосами зрителей. В полуфинале каждую команду представят уже двое исполнителей.

«В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования», — говорится в пресс-релизе.

В финале проекта встретятся только четыре вокалиста, ставшие сильнейшими в своих командах. Из их числа телезрители выберут победителя шоу.

«Зрительское голосование проводится по схеме «1 этап – 1 голос» которая применялась в финале второго сезона проекта «Голос 60+», — напоминает пресс-служба Первого канала.

Отмечается, что все средства, заработанные на зрительском голосовании, будут потрачены на благотворительные цели.