Путин назвал условия заключения нового договора о транзите газа с Украиной

Санкт-Петербург, 20 декабря. Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — сказал глава государства.

Напомним, накануне в ходе большой пресс-конференции Путин назвал вопрос о транзите газа через Украину чувствительной темой и заявил, что Россия хочет его решить.

«Я думаю, мы договоримся. И мы сделаем так, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. Мы на пути к этому», — подчеркнул он.

Президент РФ подчеркнул, что Россия сохранит транзит, вопрос состоит в другом: в объемах транзита и сроках заключения соглашения. Москва, как отметил Путин, будет искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины, а строительство «Северного потока», «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» на это никак не повлияют.