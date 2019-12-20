Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

Москва, 20 декабря. Первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от телеканала Netflix вышел на экраны и сразу же получил смешанные оценки от критиков.

Шоу получило 53 балла из 100 на агрегаторе оценок Metacritic. На данный момент у сериала 3 положительные рецензии, 4 смешанных и 1 отрицательная. Впрочем, зрители приняли «Ведьмака» немного теплее. Пользователи поставили фэнтезийной саге 6,1 балла из 10, написав 15 положительных и 11 отрицательных отзывов.

На данный момент это почти самое низко оцененное шоу на Metacritic. Хуже «Ведьмака» стартовал только сериал «Рождественская песнь», который получил 38 баллов. Как сообщает «Газета.ру», создатели сериала еще до премьеры продлили шоу на второй сезон.

«Ведьмак» основан на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль в нем исполнил американский актер Генри Кавилл, известный по фильмам «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Агенты А.Н.К.Л». Он является поклонником сделанной по мотивам романов о ведьмаке видеоигры и сам предложил телеканалу Netflix свою кандидатуру на главную роль.

Однако многим фанатам это не понравилось, поскольку у Кавилла слишком американская внешность. Вдобавок он был сильно накачан после фильма «Миссия невыполнима: Последствия», в то время как его персонаж по канону должен выглядеть старше и быть более худощавым. Вопросы также вызывали актрисы, взятые на роль чародеек Йеннифер и Трисс. Кроме того, многие поклонники «Ведьмака» заранее критиковали создателей сериала за то, что те потеряли славянский дух, присущий оригинальным книгам и играм (выдуманный Сапковским фэнтезийный мир списан со средневековой Польши).

Отметим, что это уже не первая попытка экранизировать «Ведьмака». Польский телеканал Telewizja Polska еще в 2002 году выпустил сериал, основанный на первых двух книгах Сапковского «Меч предназначения» и «Последнее желание». Роль Геральта тогда исполнил актер Михаил Жебровский.