Дамаск, 20 декабря. Церкви сирийской провинции Даръа продолжают подготовку к наступающим христианским праздникам, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, церковь пророка Илии, расположенная на северо-востоке провинции Даръа, отмечает преддверие католического Рождества традиционной музыкальной программой при участии церковного оркестрового ансамбля.

Нашему корреспонденту удалось побывать на одном из таких мероприятий:

Отец Нагиб Румие, пастор церкви пророка Илии, в комментарии ФАН рассказал, что празднование Рождества и Нового года в этом году имеет особую атмосферу тепла и безопасности, которая появилась благодаря сирийской правительственной армии и российским союзникам. Он также выразил надежду, что в скором времени следы войны полностью исчезнут, города будут полностью восстановлены, а сама страна вернется в свое довоенное состояние.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена сирийскими войсками при поддержке российской авиации летом 2018 года. Вместе с Даръа от боевиков также были освобождены провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

В данный момент сирийские власти занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры сирийской провинции — в регионе постепенно налаживается привычная жизнь.

Тем временем журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что все это время США помогали и обеспечивали деятельность боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, ФАН опубликовал материал о том, как представители либеральных СМИ, а именно сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, являющийся автором фейков про ЧВК «Вагнера», сотрудничают с незаконными террористическими группировками. При этом, беглый олигарх Михаил Ходорковский активно помогает им поддерживать связь с джихадистами. Кроме того, стало известно о том, что США организовали на территории России сеть СМИ, которые распространяют ложные данные, полученные от сирийских боевиков.

ФАН также выпустил большой материал об антитеррористической операции российских военных в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.