Эксперт назвал «Новую газету» «вестником джихада» за пособничество терроризму

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил о важности бескомпромиссной борьбы с терроризмом, в затем развил эту тему в своем выступлении перед концертом в честь Дня работника органов безопасности. Президент призвал жестко пресекать любые провокации и призывы к насилию, активно противодействовать экстремизму, а также попыткам втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную и террористическую деятельность.

«Экстремизм в любой форме — это угроза демократии, правам и свободам человека, а эти ценности должны быть надежно защищены», — подчеркнул Путин.

В связи с заявлением президента все больше вопросов вызывает деятельность возглавляемой Дмитрием Муратовым «Новой газеты», журналисты которой фактически сотрудничают с террористами, а само издание занимается пропагандой экстремистских идей, считает политический аналитик Руслан Осташко.

«В нашей стране некоторые, так сказать, либеральные представители журналистского сообщества очень вольно трактуют понятие «свобода слова». Под «свободой слова» они, порой, понимают прямое сотрудничество с террористами, — отметил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. «Ярким примером такого сотрудничества является «Новая газета», как я ее называю — «вестник джихада». Это издание фактически предоставляет террористам возможность вести пропагандистскую деятельность на территории Российской Федерации и пытается убедить людей, что террористы на самом деле не террористы, а «борцы за свободу», что у них есть некая «идеология», и так далее, и тому подобное».

Президент четко дал понять, что с терроризмом нужно бескомпромиссно бороться, и пояснил, что для этого необходимо делать, напомнил эксперт.

«Поэтому, думаю, нашему Роскомнадзору пора задуматься, — продолжил собеседник ФАН. — Прежде всего, в качестве первого шага нужно лишить «Новую газету» статуса средства массовой информации. А вторым шагом — уже думать, как появляющимся на просторах Интернета их материалам с пропагандой терроризма запретить появляться в российском сегменте Интернета».

Борьба с любыми проявлениями терроризма и экстремизма — это серьезная задача, решение которой нельзя откладывать, считает эксперт.

«Слабо себе представляю, чтобы в Соединенных Штатах было бы возможно то, что позволяет себе «Новая газета», — говорит он. — А у нас некоторые почему-то считают, что все это совершенно нормально, и прикрываются так называемой «свободой слова». Свобода слова заканчивается там, где начинаются вопросы борьбы с терроризмом. Поэтому с «Новой газетой» нужно, конечно, решать вопрос».

При этом решение должно касаться не только деятельности этого издания, говорит политолог. С сотрудниками «Новой газеты» необходимо также разбираться, сообразуясь со статьями уголовного кодекса относительно преступлений экстремисткой направленности, подчеркивает он.

«Это абсолютно само собой разумеющиеся последовательные действия. Сейчас говорим о лишении «Новой газеты» статуса средства массовой информации, а в дальнейшем нужно ставить вопрос о ее конкретных авторах, которые сотрудничают с террористами и пишут материалы, посвященные пропаганде террористической деятельности и запрещенных в РФ организаций, таких как ИГИЛ1. Поэтому, естественно, параллельно с лишением «Новой газеты» статуса средства массовой информации и запрета появления ее материалов в российском сегменте Интернета нужно поднимать вопрос об уголовной ответственности и для тех, кто пишет подобные материалы, и для тех, кто дает добро на их публикацию. На мой взгляд, все эти люди занимаются противозаконной деятельностью и должны понести наказание», — резюмировал Руслан Осташко.

Как подтверждают расследования ФАН, считающаяся флагманом либеральной журналистики российская «Новая газета», которую в очередной раз возглавил Дмитрий Муратов, не только сотрудничает с террористами через структуры беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского, но и является распространителем фейков, лжи и дезинформации.

Так, было доказано, что «Новая газета» работает на запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ и другие террористические структуры. Газета и ее сотрудники, в первую очередь Денис Коротков, а также другие журналисты издания (например, Ирек Муртазин) — зарабатывает на сотрудничестве с террористами. Отсюда фейковые «расследования» Короткова о ЧВК «Вагнер».

Также расследование ФАН выявило тесное сотрудничество «Новой газеты» с Михаилом Ходорковским, для которого взаимодействие с террористами — давняя и привычная практика, и который с высокой долей вероятности является основным заказчиком псевдо-расследований этого издания.

Традиция публиковать лживую и непроверенную информацию в «Новой газете» существует с 1990-х годов (позорный «список Муратова» представлен в публикации ФАН), столь же давняя «слабость» этого издания к террористам всех мастей, начиная с «Норд-Оста» и заканчивая преступниками, устроившими взрыв в петербургском метро.

Среди одиозных авторов «Новой газеты», замеченных в сочувствии к террористам, Ольга Боброва, недавно побеседовавшая с русскоязычным радикалом из Сирии, и Ирек Муртазин, еще до сотрудничества с этим изданием отметившийся заступничеством за боевиков, захвативших театральный центр на Дубровке в 2002 году.

Что касается взрыва в петербургским метро в апреле 2017 года, то недавно суд признал 11 человек виновными в осуществлении этого террористического акта. Преступники были осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного заключения. Тему освещали многие издания, в том числе «Новая газета», которая сразу стала выгораживать преступников, всячески выражая сомнение в их виновности, установленной судом. Основной вектор трактовки «Новой газетой» этого преступления звучал так: дескать «силовики» сами допустили теракт, а потом «похватали» первых попавшихся, сфальсифицировали доказательства и вынесли приговор «невиновным».

1 Организация запрещена на территории РФ.