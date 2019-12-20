Лолита раскрыла секрет потери лишних килограммов

Москва, 20 декабря. Популярная певица Лолита, которая заметно преобразилась после развода с тренером Дмитрием Ивановым, раскрыла секрет потери лишних килограммов. По словам звезды, она не сидит ни на каких диетах.

«Как ела двадцать раз в день, так и ем», — призналась исполнительница.

Сбросившая 14 килограммов Лолита отметила, что ни в чем себе не отказывает, и ее поклонники знают об этом. Также звезда отрицает предположения, что причиной похудения стала депрессия из-за развода. Желающим сбросить лишений вес певица посоветовала обратиться к эндокринологу.

«Ты приходишь к нему, сдаешь анализы и избавляешься от всего ненужного. Больше ничего, клянусь! И никаких диет не надо!» — заявила Лолита.

Кроме того, исполнительница рассказала «Собеседнику», что очень много работает и пока не думает о новых отношениях.

«Сейчас я как гончая собака: с одного концерта на другой. <…> Поэтому времени на то, чтобы фиксировать свое внимание на ком-то, у меня просто нет», — подчеркнула Лолита.

При этом певица уверена, что в будущем еще выйдет замуж и, вероятно, не один раз.

Ранее постройневшая Лолита поразила поклонников новым образом. В своем Instagram певица опубликовала фото в коротком красном платье. Подписчики звезды отметили, что развод пошел ей на пользу, и восхитились фигурой певицы.