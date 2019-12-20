Выдающихся спортсменов Росгвардии наградили в Москве

Москва, 20 декабря. В управлении Центрального округа Росгвардии в Москве 20 декабря наградили выдающихся спортсменов из числа военнослужащих спортивной команды Центрального округа войск Национальной гвардии России. На церемонии награждения побывал корреспондент Федерального агентства новостей и узнал, поедут ли росгвардейцы-спортсмены на Олимпийские игры в Токио.

В спортивной команде Центрального округа войск Росгвардии хватает звезд: три заслуженных тренера России, 28 заслуженных мастеров спорта, 39 мастеров спорта России международного класса, 42 мастера спорта России. В 2019 году спортсмены-росгвардейцы заработали 129 золотых, 82 серебряных и 43 бронзовых наград на мировых спортивных соревнованиях. Некоторых героев вместе с Россией узнал весь мир — чемпионов по спортивной гимнастике Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина, четырехкратных чемпионок мира по велотреку Дарью Шмелеву и Анастасию Войнову.

У спортсменов в рядах Росгвардии особенная служба — спортивная. Они носят погоны, два раза в год участвуют в сборах, выступают и на внутренних военных соревнованиях. Но в приоритете у них всегда мировые турниры. Как рассказали ФАН в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, спортивное движение внутренних войск зародилось в 1954 году, в Московском округе первая спортивная команда появилась в 1955 году.

Несмотря на сложный год, спортивная команда Росгвардии показала огромную волю к победе, заявил командующий Центральным округом войск Национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев, награждая лучших военнослужащих-спортсменов.

«Благодарю спортсменов Росгвардии за то, что защищаете честь знамени России и Росгвардии. Огромное спасибо, что не забываете военно-патриотическую работу, несмотря на спортивные нагрузки. Очень важно иметь здоровое поколение», — сказал Голлоев.

Итоги сезона 2019 года спортивная команда Центрального округа войск Национальной гвардии РФ подводила вместе с почетными гостями. Среди них — президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, председатель Спорткомитета Росгвардии полковник Владимир Малофеев.

С достижениями в спорте росгвардейцев поздравил шестикратный чемпион мира Александр Попов.

«Сегодня звучал гимн России. Это невыразимое чувство: когда встают стадионы. Я не раз слушал его, когда меня награждали. Ребята, стремитесь, чтобы у нас был повод вставать, чтобы мы гордились страной. Росгвардия, вперед!» – сказал Александр Попов.

Дальнейших побед как на всероссийских, так и на международных соревнованиях росгвардецам-спортсменам пожелал депутат Госдумы РФ и трехкратный олимпийский чемпион Герой России Александр Карелин.

«Не ищите оправданий — ищите возможность победить. Каждый из нас представляет нацию победителей», – обратился к спортсменам Александр Карелин.

В спортивной команде Центрального округа Росгвардии есть немало кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио, поэтому и препятствия у них с остальными спортсменами общие.

В разговоре с Федеральным агентством новостей трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал перспективы выступления наших спортсменов в связи с решением WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

«Напряжение, к сожалению, не снижается. И это не напряжение состязательности или конкуренции, это тенденциозное суждение, — считает Александр Карелин. — Уже один раз взыскали с российской команды за это, и на летние Олимпийские игры в Рио спортсменов допускали со сложностями. Там все было отнесено на суд федераций. Зимой в Корее все сложно происходило: ребята выступали без государственных символов. Но тем не менее хоккеисты и фигуристы доказали, что даже в этом уязвленном положении мы можем быть победоносцами».

Депутат Госдумы РФ отметил, что WADA дало только рекомендации, а не ввело запрет на проведение спортивных мероприятий в России. Поэтому нужно дождаться решения Международного олимпийского комитета, которое, как можно предположить, будет не объективным и которое «можно будет оспорить в арбитражном суде».

«Я надеюсь, что исполком МОК учтет все подробности и не распространит коллективную ответственность на всех атлетов», – резюмировал Карелин.

В финале церемонии награждения участники возложили цветы к мемориальному комплексу памяти военных и сотрудников внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга.