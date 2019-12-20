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Американец рассказал, как сбросил больше 150 килограммов за два года

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Американец рассказал, как сбросил больше 150 килограммов за два года

Провиденс, 20 декабря. Житель штата Род-Айленд Майк Горман рассказал, как ему удалось похудеть более чем на 150 килограммов за два года. По словам американца, решение сбросить вес он принял после того, как столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

Горман рассказал, что в 46 лет весил около 250 килограммов. Мужчина страдал от компульсивного переедания и за день употреблял более 20 тысяч калорий. Чтобы похудеть, он перешел на кетогенную диету и занялся спортом. По словам Гормана, тренажерный зал он посещал каждый день. 

В таком режиме мужчина сбросил более 150 килограммов, передает РИА Новости.

Американец отметил, что самое главное в похудении — вера в себя. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, Горман посоветовал выбирать комфортную диету, которой можно будет придерживаться на протяжении всей жизни.

Ранее Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, напоминает «Газета.Ru». Итоги исследования рациона питания жителей страны, проведенного в 2018 году, выявили, что избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

Источник: РИА Новости
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