Москва, 20 декабря. «Лубянский стрелок», который устроил стрельбу возле приемной ФСБ в Москве Евгений Манюров, может быть связан с британской разведкой.

Мужчина около 10 лет работал в G4S — британской организации, которая считается крупнейшей частной военной компанией в мире. ЧВК была создана еще в 1901 году, когда британская империя была на пике своего могущества, и сегодня насчитывает более 500 тыс. человек по всему миру.

По сравнению с этой компанией даже воюющая в Сирии американская ЧВК Blackwater с ее 20 тыс. бойцами выглядит мелкой. Люди G4S сегодня охраняют тюрьмы, проводят различные «гуманитарные миссии» и следят за порядком на крупных спортивных мероприятиях. Так, например, их привлекали для охраны порядка во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Издание «Журналистская правда» полагает, что G4S вполне может считаться одной из разведслужб Великобритании, как Ми-5 и Ми-6. Не исключено, что к Манюрову, который был скрытным и нелюдимым, могли присмотреться служебные психологи и рекомендовать его в качестве «спящего агента».

На это также указывает отсутствие видимых мотивов для нападения. «Лубянский стрелок» не увлекался религией, поэтому исламский след обнаружить не удалось.

Непонятным остается присутствие представителей либеральной общественности возле Лубянки во время нападения. В тот вечер рядом с офисом ФСБ прогуливался блогер Илья Варламов, который придерживается оппозиционных взглядов. Саму стрельбу он не зафиксировал, однако записал видеокомментарий «Что происходит сейчас вокруг Лубянки».

Кроме того, в том же районе во время нападения прогуливалась Ольга Мисик, которая летом читала московскому ОМОНу Конституцию, а осенью выступала в датском парламенте с докладом о ситуации с демократией в России.

Напомним, что накануне вечером Манюров открыл огонь возле здания ФСБ в центре Москвы. В результате один из сотрудников службы безопасности был убит. Самого преступника нейтрализовали. Президента РФ Владимира Путина сразу же проинформировали о ситуации.