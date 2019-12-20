Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям

Москва, 20 декабря. Возможностей российской медицины достаточно для лечения сложных заболеваний, в том числе у детей. Проблемы возникают на уровне коммуникации между родителями пациентов и медучреждениями. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом, общаясь с журналистами в московском «Манеже», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Затронув тему сбора денег на лечения детей, она напомнила о словах президента России Владимира Путина, сказавшего, что нельзя запрещать благотворительным организациям делать то, что идет от души и от сердца.

«Что касается возможностей российского здравоохранения оказывать такого рода помощь, то, безусловно, они есть, — уверена она. — Как установить правильную коммуникацию между родителями страдающих детей и лечебными учреждениями – вот в этом сегодня и заключается основная проблема. Мы в этом направлении работаем. По крайней мере, я могу сказать за себя, что я очень активно работаю с некоммерческими организациями в рамках совета по некоммерческим организациям, который создан при правительстве РФ. Я всегда говорю к коллегам, что, если есть какие-то проблемы, я всегда со своей стороны готова подключать любые лечебные учреждения к оказанию тех видов помощи, в которых нуждаются дети, которые проживают в России».

По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.

«Это ситуации, когда есть желание самих родителей получить какие-то услуги за рубежом, — объяснила она. — Я знаю, что у Минздрава есть деньги для отправки детей и взрослых для лечения за рубеж, есть специальная комиссия, которая работает в Минздраве. Может быть, этих финансовых ресурсов недостаточно, об этом нужно подумать. Но возможностей, особенно наших федеральных учреждений, тех клиник, которые сейчас работают и модернизированы в крупных городах субъектов РФ, в общем-то достаточно для того, чтобы лечить сложные заболевания».

Подытоживая, она подчеркнула, что проблема здесь исключительно в коммуникации.

Сегодня, 20 декабря 2019 года в московском Манеже, на площадке конкурса детских инженерных команд «Кванториада» прошла презентация итогов первого года реализации Национального проекта «Образование», в котором приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Ольга Васильева, уточнил собкор ФАН.