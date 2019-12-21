Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Стрельба на Лубянке Стрельба в самом центре Москвы. Вечером 19 декабря неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка. В это время на улице было многолюдно. Прохожие в панике, но успели забежать в ближайшие помещения. Во время атаки погиб один сотрудник службы безопасности, четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский. Силовикам в скором времени удалось нейтрализовать преступника. Предположительно, злоумышленником оказался 39-летний житель Подольска. Он увлекался оружием и регулярно посещал стрелковый клуб. Следователи сейчас выясняют мотивы его поступка. Расследование уголовного дела продолжается.

В Москве прошла пресс-конференция Владимира Путина Одним из главных событий на этой неделе, безусловно, стала юбилейная 15-я пресс-конференция Владимира Путина. Российский президент ответил на вопросы СМИ и подвел итоги уходящего года. В мероприятии поучаствовали почти две тысячи российских и зарубежных журналистов. Это стало новым рекордом, хотя задать свой вопрос, конечно, успели не все. Конференция продлилась более четырех часов и охватила как российскую, так и мировую повестки. Подробнее о ее итогах мы расскажем в нашем выпуске «Тема недели» на ФАН-ТВ.

Налог для самозанятых распространится еще на 19 регионов Закон о налоге для самозанятых распространится еще на 19 регионов России. С 1 января из теневого сектора экономики частично выйдут Петербург, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская и ряд других областей. Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин. Вообще, этот налоговый режим действует еще с начала 2019 года, но пока лишь в качестве эксперимента и всего в четырех регионах: Москве, Татарстане, а также в Московской и Калужской областях. Общее число «официально самозанятых» достигло уже 260 000 человек. Половина из них ранее вообще никак не регистрировала свои доходы, находясь в теневом секторе. Сейчас ставка для самозанятых составляет 4% от заработка, если он получен от физического лица, и 6% — от юридического. Впрочем, никаких дополнительных проверок закон не вводит. Более того, власти ждут от граждан добровольного участия в этой системе — сейчас зарегистрироваться в ней можно через мобильное приложение. Ожидается, что в ближайшем будущем новый налоговый режим затронет и остальные российские регионы.

Правила выдачи ипотеки могут ужесточиться Условия выдачи ипотеки для банков в России скоро могут ужесточиться. Во всяком случае с такой идеей выступил Центробанк. По мнению регулятора, все больше жителей нашей страны берут ипотеку, и без того имея за плечами несколько кредитов. Так, в третьем квартале этого года более 40% объема выданной ипотеки пришлось как раз на людей, которые отдают на погашение более половины своего ежемесячного дохода. Центробанк в свою очередь считает, что кредитные организации не должны стимулировать подобный спрос, если у заемщика высокая долговая нагрузка и, напротив, низкий первоначальный взнос. Новые поправки к коэффициентам риска по ипотеке могут ввести 1 июля 2020 года.

Роскосмос протестирует двухчасовой полет к МКС Тем временем о грядущих планах рассказали в Роскосмосе. Глава корпорации Дмитрий Рогозин, который сегодня прибыл на космодром «Восточный», заявил, что в 2020 году время рейсов до МКС может существенно сократиться. В частности, Роскосмос планирует испытать одновитковую схему полета, которая позволит космическим кораблям долетать до международной станции всего за два часа. Для сравнения: ближайший запуск пройдет по двухвитковой модели, и рассчитан на 3,5 часа. Но вместе с тем особое внимание Рогозин уделил текущим проблемам на «Восточном». По его словам, одна из них связана с недостроем нескольких объектов (жилых помещений, дорог и котельных), которые могут прийти в негодность, если ситуацию не взять под контроль. Сейчас за этим следит руководство. Отметим, что «Восточный» строится с 2011 года, но то и дело фигурирует в скандальных хрониках. По факту хищений на космодроме в суд передано уже более 40 уголовных дел. По оценкам Кремля, ущерб составил 11 млрд рублей, из которых возвращено было лишь 3,5 млрд.

Экс-министр Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии А вот фигуранту другого громкого дела уже огласили приговор. Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова осудили на 14 лет колонии. Он проходил по статьям о мошенничестве, растрате и незаконной легализации средств. Вообще-то, уголовное дело возбудили еще в 2008 году, но долгое время чиновник скрывался от следствия. Вплоть до 2013-го, когда был задержан во Франции. Увы, его экстрадиция в Россию затянулась аж на шесть лет, но в итоге «награда» нашла героя. Подробности этой криминальной истории рассказали в СК РФ: «Установлено, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова приобрели путем обмана у предприятия ЖКХ права требования задолженности за их услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Кроме того, была совершена растрата нескольких миллиардов рублей из бюджета Московской области. Сумма ущерба от преступлений составила более 14 млрд рублей», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. С 2000 по 2008 годы Кузнецов возглавлял подмосковный Минфин. А криминальной карьерой занимался с 2005-го и вплоть до ухода со своего поста. Чиновник и его сообщники вывели похищенные деньги в кипрские офшоры, а затем вложились в роскошную жизнь: в элитную недвижимость Швейцарии и Франции, а также в дорогие авто и другое имущество. Кроме министра, по этому делу осуждены еще пять человек, но двое из них заочно. Они, по данным следствия, сейчас скрываются в США.