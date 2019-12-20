МИД РФ отреагировал на импичмент Трампа

Москва, 20 декабря. Импичмент, объявленный президенту США Дональду Трампу, никак не влияет на отношения России и Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Напомним, поводом для объявления Трампу импичмента стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американские СМИ писали, что глава Белого дома якобы давил на Зеленского, пытаясь заставить начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Последнего называют главным политическим оппонентом Трампа на предстоящих президентских выборах, передает НСН.

Ранее представители Демократической партии США поддержали импичмент в американском Конгрессе, а члены Республиканской партии выступили против. После этого Трамп потребовал немедленно начать процедуру импичмента в Сенате США, пишет Infox.ru. По мнению американского лидера, демократы затягивают процесс, так как боятся, что будут вызваны свидетели с их стороны, сообщает «Газета.ру».