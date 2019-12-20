Источник рассказал о главных задачах Слуцкого в «Рубине»

Москва, 20 декабря. Главной задачей нового тренера «Рубина» Леонида Слуцкого станет прописка казанцев в зоне еврокубков по итогам следующего сезона.

«О Лиге Европы сейчас речь не идет, — уточнил источник Федерального агентства новостей. — Однако от шестой строчки в таблице, которая при определенных обстоятельствах может стать путевкой в еврокубки, «Рубин» отделяет 6 очков, а потому клуб предпримет попытку занять данную строчку».

От этого, по словам собеседника ФАН, серьезно зависит заработок специалиста и его тренерского штаба: в их контрактах прописаны значительные бонусы за попадание в еврокубки и успешное выступление в них. При этом сама зарплата Слуцкого в «Рубине» составляет 600 тысяч евро в год, что в 4 раза меньше, чем он зарабатывал в ЦСКА.

В стан казанцев Слуцкий перешел из голландского «Витесса», где специалист проработал 1,5 года. В ноябре после серии поражений он покинул клуб из Арнема, а в середине декабря принял «Рубин». После 19 туров казанский клуб делит 12-14 места с «Оренбургом» и «Ахматом». В активе команд по 19 очков.