Сирия, 20 декабря. На юге Идлиба сирийская армия штурмом взяла город Умм-Джалал и оттесняет боевиков «Тахрир аш-Шам». Боевики ИГИЛ1* совершили нападение на подразделение правительственных сил в пустынном районе Хомса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии поддержали наступление САА на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе заняли город Умм-Джалал и освободили три прилегающих поселка, обменялись ударами с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам», в пустыне Хомса отразили нападение «спящей ячейки» ИГИЛ.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли на севере Ракки курдских радикалов, в Хасаке в районе Рас-аль-Айна также отразили их попытку проникнуть за линии обороны.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с правительственными силами у Хан-Шейхуна и атаковали их расположения беспилотниками.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в минировании автомобиля в Рас-аль-Айне в Хасаке, попытались проникнуть за линии обороны протурецких сил в Хасаке и Ракке.

Международная коалиция: направила на восток Хасаки конвой бронированных автомобилей, совершила разведывательные вылеты.

Провинция Хомс

В районе пустыни Бадия на востоке провинции утром произошло столкновение между подразделением Сирийской арабской армии (САА) и террористами из состава «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Как сообщает военно-аналитический Twitter-канал MIG29, боевики обстреляли конвой армии, в ответ военнослужащие открыли огонь из пулеметов. Отметим, что в восточной части провинции по-прежнему отмечается активность отрядов ИГИЛ, которые скрываются в пустынной местности. Эксперты отмечают высокую вероятность того, что террористы также могут укрываться на юге провинции в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

На юге провинции силы сирийской армии продолжают продвижение. Как передает агентство THIQA, утром подразделения САА открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-ан-Нуман. Позднее по складам радикалов были нанесены прямые ракетные удары.

САА объявила о начале второго этапа наступательной операции в провинции Идлиб. За несколько часов боев сирийским военным удалось выбить боевиков из города Умм-Джалал, как передал медиаресурс Step News Agency. наступательную операцию с воздуха поддержали ВВС Сирии и ВКС РФ, которые наносили точечные удары по базам радикалов. Позднее под контроль правительственных сил перешли поселки Рабия, Шаара и Хирбет. В настоящее время отмечают боестолкновения у деревни Аль-Машик.

Беспилотники ВКС РФ сбрасывают бомбы на укрепления джихадистов у поселков Хиш и Дейр-аш-Шарки. Как сообщает РИА Новости, радикалы в свою очередь направили беспилотники к линиям обороны САА. Боевики использовали ударные БПЛА и три раза сбросили с них бомбы в районе высоты Наби-Юнис к востоку от города Хан-Шейхун, в результате чего двое военных были ранены, о чем сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

Провинция Ракка

Вечером на севере провинции произошло столкновение между отрядами протурецкого ополчения и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает Twitter-канал MNews 23. Протурецким ополченцам удалось подбить из противотанковой установки один из бронированные автомобилей курдских радикалов, в результате чего был нейтрализован один из боевиков и другой был тяжело ранен.

В город Ат-Табка прибыл груз гуманитарной помощи. Конвой сопровождали российские военнослужащие. Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), первая партия составила около тысячи продовольственных наборов общим весом около 5 тонн, жители разобрали ее меньше, чем за час. В состав индивидуальных гуманитарных пакетов вошли продукты и медикаменты первой необходимости, теплые вещи. Всего в городе проживает 45 тысяч человек, до начала гражданского конфликта и оккупации города сначала боевиками «Исламского государства», а после «Демократическими силами Сирии», население было в два раза больше. В настоящее время в городе ведутся работы по восстановлению разрушенных во время боевых действий объектов инфраструктуры.

Провинция Хасака

У города Рас-аль-Айн продолжаются провокации со стороны курдских радикалов. Как сообщает агентство North Press, утром стороны обменялись ударами в районе поселка Умм-Ушба и в районе деревни Умм-Хармар, после чего укрытия радикалов были обстреляны из тяжелой артиллерии у поселка Абу-Расин. Пока что ни одна из сторон не заявила о своих потерях.

Шесть бронированных автомобилей международной коалиции прибыли ночью в район поселка Тель-Хамис. Как передает агентство Alk Habour, появление конвоя совпало с разведывательным вылетом вертолетов коалиции на востоке провинции.

Источник также сообщил что вечером в Рас-аль-Айне взорвался автомобиль, припаркованный в жилом квартале. Погибли женщина и ребенок. Прибывшие на место протурецкие бойцы оцепили место взрыва. В установке взрывчатки в машину подозревают курдских радикалов, которые совершают вылазки в зоны контроля турецкой армии с целью организации терактов.

1 Организация запрещена на территории РФ.