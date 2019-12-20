Россиянам посоветовали три новогодних блюда на разный вкус и бюджет

Москва, 20 декабря. Издание Nation News посоветовало три блюда, которые могут украсить новогодний стол в зависимости от вкусов россиян и их бюджета.

Для любителей изысканных и дорогих мясных блюд рекомендуется праздничный стейк из мраморной говядины, приготовленный по особому рецепту — в «ваакуме». «Мясо по флорентийски» будет стоить примерно 1,2 тыс. рублей из расчета на четырех человек. Для этого потребуется четыре стейка, оливковое масло Extra Virgin, свежий розмарин и свежий тимьян.

Тем, кому мраморная говядина не по карману или кому просто не нравятся мясные угощения, NN советует второе блюдо — «Мимозу». Это традиционный новогодний салат с простыми ингредиентами, который обойдется значительно дешевле — в 650 рублей.

Для «Мимозы» нужно две банки консервированной сайры, пучок свежей зелени, десяток яиц категории С0, морковь, картофель, майонез и твердый сыр.

Третье блюдо — самое бюджетное, но от того не менее вкусное. NN советует закуску из яиц, фаршированных свеклой и селедкой. Все это обойдется всего лишь в 322 рубля. Для приготовления закуски требуется восемь куриных яиц, сваренных вкрутую, упаковка слабосоленой сельди, свекла, пучок свежей зелени и майонез.

Напомним, что ранее эксперты называли стоимость «Оливье» в 2019 году. В этом году цена традиционного новогоднего блюда выросла на 4,3%, составив 326,5 рубля. Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс, включает 300 грамм докторской колбасы, 400 грамм маринованных огурцов, банку зеленого горошка, четыре куриных яйца, майонез, полкило картофеля, 100 грамм репчатого лука и 200 грамм моркови.