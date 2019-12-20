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Опубликованы фото с места ДТП, в котором погиб глава Федерации футбола Мордовии

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Опубликованы фото с места ДТП, в котором погиб глава Федерации футбола Мордовии

Саранск, 20 декабря. Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в ДТП в Краснослободском районе республики. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили фото с места страшной аварии.

Опубликованы фото с места ДТП, в котором погиб глава Федерации футбола Мордовии

Как сообщил источник ФАН, вечером 19 декабря Яшков, находящийся за рулем легкового автомобиля Kia Stinger, врезался в полуприцеп тягача. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной версии, президент Федерации футбола Мордовии не справился с управлением. Авария произошла, когда Яшков возвращался из Москвы с конференции Российского футбольного союза.

Опубликованы фото с места ДТП, в котором погиб глава Федерации футбола Мордовии

Источник: Федеральное агентство новостей
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