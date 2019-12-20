Украинские СМИ по-своему осветили пресс-конференцию Путина, а укроботы атаковали ее

Украинские масс-медиа и соцсети весьма пристально следили за ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, особенно за теми ее частями, которые были посвящены украинской тематике. Сразу несколько интернет-изданий Украины дали целую подборку высказываний российского лидера на украинскую тематику.

Независимые масс-медиа реагировали на высказывания Путина довольно благожелательно. А порталы, ангажированные экс-президентом Петром Порошенко и его окружением, отчаянно пытались извратить суть высказываний лидера РФ. Кроме того, украинские спамеры атаковали интернет-трансляцию пресс-конференции Путина огромным числом «дизлайков» и негативных комментариев на русском и украинском языках. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве собрал самые интересные цитаты о мероприятии.

Несмотря на заявления украинских СМИ о том, что «пресс-конференция Путина никому в стране не интересна», десятки масс-медиа Украины вели прямую трансляцию с мероприятия, ловя каждое слово российского лидера. Также встреча СМИ с президентом РФ вызвала интерес и у украинских спамеров. Вскоре после ее начала многие российские интернет-ресурсы сообщили о «беспрецедентной кибератаке» на онлайн трансляции мероприятия в сети.

Как отметили российские модераторы, в чатах большинства интернет-трансляций пресс-конференции возникли десятки свежесозданных аккаунтов ботов. Они в отрыве от самого мероприятия обменивались одинаковыми сообщениями между собой — с целью «накрутить» дизлайки к высказываниям Владимира Путина, а также оставить побольше негативных комментариев к ним. Таким образом украинские спамеры пытались создать общий негативный фон восприятия пресс-конференции Путина.

Развернутую аналитику по поводу ежегодной пресс-конференции президента РФ представил украинский портал «Главред.ua». Националистически настроенный обозреватель Виталий Портников разглядел сразу несколько сигналов Владимира Путина, сделанных в рамках итоговой пресс-конференции.

По словам Портникова, российский президент «уже придумал стратегию действий по поводу ситуации на Украине, и готов к ее реализации». Один из «сигналов», данный украинцам, считает Портников — слова о «независимости Украины» должны повлиять на отношение граждан к России. Ведь после слов о «едином народе» Путин сообщил, что поддерживает независимость страны.

«Это очень важный и грамотный шаг, который вызвал овации присутствующих», — написал Портников.

Второй сигнал Путина в ходе пресс-конференции был направлен американцам. По мнению Портникова, «изначально США не рассматривались Москвой как необходимый участник мирных переговоров». Но сейчас позиция РФ якобы изменилась, и слова Путина о «полноправном участии Штатов» — подтверждение реального стремления договориться по Донбассу. Причем именно с американцами, а не европейцами, которые потеряли интерес к Украине.

«Обсуждение вопроса с США — это возможность получить гарантии, что ситуация пойдет в выгодном для России ключе», — указал Портников.

Наконец, еще один «сигнал из Кремля» касался согласия на международный контроль в Донбассе. Портников, как один из видных «порохоботов» и «грантоедов», считает, что решение о вводе миротворцев ООН в зону конфликта — это «хитроумный план Москвы». Поэтому, написал Портников на страницах «Главреда», сигнал Путина был направлен на то, чтобы подготовить общественное мнение к размещению контингента ООН на тех позициях, которые выгодны России.

Кроме того, украинская пресса очень нервно отреагировала на краткий исторический экскурс Владимира Путина в историю создания Украины. Комментируя то, что Путин назвал «странным» решение Ленина передать часть западно-русских земель Украине, издание «Обозреватель» заявило — «Путин замахнулся на украинское Причерноморье!» Портал напомнил слова президента РФ о том, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены «исконно русские территории».

«Все Причерноморье, все западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой – «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», — сказал Путин.

Украинскую прессу задело замечание президента РФ — «такой шаг был обусловлен тем, что это была сельская территория, где проживали мелкобуржуазные представители».

«Это странноватое решение, но оно состоялось. Теперь мы с этим разбираемся с наследием госстроительства от Ленина», — заявил Путин.

«Обозреватель» счел, что теперь, вслед за Донецкой и Луганской областями, Россия может начать претендовать еще и на Херсонскую и Одесскую области Украины.

Но, конечно, особое внимание украинские масс-медиа уделили диалогу президента России и украинского журналиста-провокатора Романа Цимбалюка. Несмотря на то, что в ходе этого разговора Цимбалюк выглядел весьма бледно, украинские СМИ предпочли выставлять высмеянного журналиста героем. На пресс-конференции Путина украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что «Россия относилась бы к Украине иначе, если бы украинские танки стояли на Кубани».

«В ответ Путин поинтересовался у Цимбалюка — какие именно танки он имеет в виду — советские Т-72 или Т-34?» — сообщил порошенковский «Пятый канал». – На это журналист сказал, что на Украине «основной танк — Т-64, произведенный в Харькове». «Т-64, ну, это же советская машина», — указал Путин.

Далее «Пятый канал» сообщил, что «вопрос украинского журналиста поставил российского лидера в тупик».

«Вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Вы их называете «республиками», но в Минских соглашениях нет никаких «республик». После этого Путин начал отвечать, выдвигая ряд стандартных ультиматумов к Украине в отношении Донбасса», — написал «Диалог.UA».

«Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных «республиках». Представлявший Украину в Минске Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были подписи глав двух непризнанных «республик». Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать, но все-таки мы их уговорили», – сказал президент РФ. – «Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были, и это — очень демократический способ. В самих Минских соглашениях есть указание, что является правом ЛДНР. Там все написано: про язык, местную милицию», – оправдал Путин оккупацию Россией востока Украины», — пишет «Диалог.UA».

В свою очередь, киевский журнал «Новое время» написал следующее: «Также Путин заявил, что в Минских соглашениях якобы есть спорные моменты. К ним он отнес пункт о «выводе наемников и иностранных войск, а также передаче границы под контроль Украины. Подытоживая, он обвинил Украину в блокаде Донбасса и пригрозил «жестким ответом» в случае силового решения конфликта в регионе со стороны Киева».

«Если будут предприниматься попытки задушить Донбасс силовым способом, то вряд ли это можно сделать. Есть известная фраза «Донбасс порожняк не гонит». Она хулиганская, но там гордые люди живут», – сказал глава страны-оккупанта», — сообщило «НВ».

По данным издания, «позже Цимбалюк продолжил перепалку с Путиным уже в Cети».

«Так, Роман опроверг утверждение Путина о том, что ВСУ якобы «используют исключительно советскую бронетехнику», напомнив ему о модернизированном танке «Булат». Кроме того, журналист акцентировал внимание на моделях российских танков на Донбассе, которых нет на вооружении Украины», — написало «Новое время».

Жаль, украинские журналисты забыли упомянуть, что «после драки кулаками не машут». При этом в украинских соцсетях на «подвиги Цимбалюка» отреагировали с юмором.

«Еще 5 минут позора — и целый год Цимбалюк будет жить, как человек — с горячей водой и отоплением, в столице страшного Мордора», — едко комментировал статью в соцсетях Андрей @Podvinie.

«Мы все в шоке, вопрос реально поставил Путина в тупик, он загнан в угол», — смеется @andrew_zett. «Лично я ржал над этим ослом Цымбалой. И не в первый раз…» — отмечает @AlexDrragon.

Также украинские СМИ отметили, что Цимбалюк после пресс-конференции Путина «пообщался со съемочной группой, приехавшей в Москву из ЛДНР».

«Честно говоря, я жалею, что прервал разговор. У меня не так часто бывает возможность поговорить с людьми, работающими на оккупационные администрации», — цитирует Цимбалюка агентство УНИАН.

Во время общения стороны обменялись «любезностями». Так, Цимбалюк спросил, «как там, в оккупированных районах?». На что ему ответили, мол, «без вас хорошо». Тогда Роман предложил съемочной группе из Донецка амнистию», пишет УНИАН. И добавляет, что, по словам Цимбалюка, сам факт того, что ЛДНР представлены на пресс-конференции Путина, является «сигналом для Киева» — «никаких изменений по Донбассу в Кремле не будет».

Наконец, на страницах издания «Вести.УА» сопредседатель киевского «Фонда энергетических стратегий» Дмитрий Марунич проанализировал развитие «газового конфликта» Москвы и Киева после пресс-конференции Путина. В первую очередь, Марунич отметил, что пресс-конференцию показывали телеканалы «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому) и телеканал «Прямой» (принадлежит Петру Порошенко).

Марунич прокомментировал «Вести.УА» слова президента РФ о том, что «если США хотят помочь Украине сохранить транзит, то лучше денег бы дали. Чего денег-то не дают Украине?»

«Я понимаю сарказм Путина: США никаких денег не даст. Российский президент жестко иронизирует над происходящим. Да и в качестве чего, за что США могут дать Киеву эти деньги? Перекачивать какой-то газ туда-обратно? С точки зрения Америки, это просто смешно», — заявил Дмитрий Марунич.

Также Марунич ответил на вопрос киевского издания, «каков интерес США в остановке транзита газа через Украину?»