Малькевич назвал омерзительной иронию «оппозиции» вокруг стрельбы на Лубянке

Москва, 20 декабря. Ирония в социальных сетях и среди «оппозиционных кругов» на тему стрельбы, произошедшей накануне вечером у здания ФСБ на Лубянке, омерзительна. Об этом заявил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он прокомментировал происходившее в Сети в момент ЧП в центре Москвы.

«Ирония в соцсетях и среди оппозиционных кругов омерзительна по поводу событий на Лубянке. Очевидно, что это спланированная провокация и вызов обществу. Нападавший осознавал всю опасность своих действий и для силовиков, и для рядовых граждан, которые находились там в то время, действовал цинично и злонамеренно», — написал Александр Малькевич в блоге на сайте ОП России.

По его мнению, трагедия на Лубянке обнажила три проблемы-угрозы для гражданского общества. Первая из них — неготовность социума, а в частности средств массовой информации, противостоять фейкам. Малькевич отметил, что вброс и ошибка о «числе террористов» и угрозах не были проверены и с «космической скоростью» распространялись в Сети, попав в том числе и на ленты СМИ. По мнению Александра Малькевича, эта «информация» могла вызвать панику, если бы не были даны оперативные разъяснения.

«Я воспринимаю это как разведку боем своеобразную, потому что мы увидели, как легко можно в считанные минуты разогнать панические настроения, во всяком случае, пытаться это сделать», — отметил общественник.

Кроме того, отметил Малькевич, произошедшее в Москве продемонстрировало, насколько активно социальные сети, в том числе Telegram-каналы, могут «разгонять информацию в считанные секунды». По мнению общественника, необходимо создать общую хартию для социальных сетей на случай, как действовать и распространять информацию в случае ЧП.

«Общественная палата готова свою площадку для этого предоставить, собрать их и обсудить как действовать на случай ЧП: не хайповать на трагедии, а проверять информацию; сотрудничать друг с другом, а не пытаться обойти в подаче «сенсационной» информации; помогать людям, не смакуя несуществующие подробности трагедии, а предупреждая, например, людей о необходимости покинуть те или иные опасные зоны», — отметил Александр Малькевич.

Кроме того, он считает, что необходимо поднять разговор о саморегулировании социальных сетей. Малькевич отметил, что нельзя не обратить внимание на то, какие комментарии появлялись в ряде аккаунтов, распространявших информацию: в некоторых из них смаковали произошедшее, глумились над жертвами, пытались издеваться и неудачно острить.

«Это на самом деле очень серьезные и страшные сигналы. И мы, гражданское общество, должны на это отреагировать, должны с этим что-то делать», — подчеркнул общественник.

По мнению Малькевича, Telegram-каналы стали силой, которая способна влиять на своих читателей, а также на их жизни и безопасность, когда происходят стремительно развивающиеся события.

«Когда наши информационные соперники врут о таких критических событиях, желая нанести вред обычным гражданам, то вряд ли кто-то из нормальных авторов готов это поддерживать. Пусть даже кто-то не готов противодействовать, но хотя бы включаться на допустимом для себя уровне», — добавил Александр Малькевич.

Например, отметил он, кто-то может транслировать информацию от силовых структур, другие — сообщать, как обеспечить безопасность себе и своим детям, кто-то просто попросит пропускать кареты скорой помощи и машины спецслужб, «а четвертые не будут бездумно гнаться за хайпом и делать перепосты неизвестных каналов».

Напомним, вечером 19 декабря у здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба. Один сотрудник ФСБ погиб, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был оперативно нейтрализован. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.