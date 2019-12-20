Журналистка из Швеции восхитилась дружелюбной атмосферой в российских поездах

Стокгольм, 20 декабря. Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен поразилась, насколько дружелюбны пассажиры в российских поездах. Об этом женщина рассказала в своей статье для газеты Dagens Nyheter.

По ее словам, пассажиры российских поездов делают путешествие незабываемым.

«Лучшее в поездках по России на поезде — это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба», — рассказала она.

Свой опыт путешествий на поезде Лаурен сравнила с полетами в самолетах российских авиакомпаний, отметив частые конфликты и неуважительное отношение пассажиров друг к другу в воздушном транспорте. Однако в поездах диаметрально противоположная картина, подчеркивает журналистка.

«Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов», — заметила Лаурен.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в российские поезда предлагают вернуть места для курения. Об этой идее заявила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Для курильщиков необходимо выделить тамбур или отдельный вагон, считает она.

По словам Беклемищевой, Госдума движется в правильном направлении, приняв закон о возвращении курилок в российские аэропорты, однако не стоит ограничиваться только вокзалами для воздушного транспорта.