Трампу угрожает импичмент. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Импичмент Трампа Рождественский подарочек для Трампа. Буквально за неделю до светлого праздника Палата представителей Конгресса проголосовала-таки за отстранение хозяина Белого дома от своей должности. А, значит, волей-неволей 45-й президент стал третьим в истории главой США, «обласканным» процедурой импичмента. Эпатажный миллиардер угодил в сомнительную компанию своего предшественника аж из века XIX Эндрю Джонсона, замешанного в деле о незаконной отставке военного министра, и сердцееда Билла Клинтона, в лихие 90-е попавшего в любовные сети знойной Моники Левински. Справедливости ради стоит отметить, что друзья Трампа по несчастью были в итоге оправданы Сенатом. Такой же оптимистичный исход прогнозируют и в случае с Дональдом Фредовичем. Тем паче, что в Сенате «все схвачено»: большинство у сторонников американского лидера — республиканцев. Но нервишки Трампу конгрессмены из палаты представителей, оккупированной его оппонентами-демократами, все-таки пощекотали. Лидер Штатов проходит по двум статьям: о препятствии работе конгресса и о превышении полномочий. Великий и ужасный импичмент давно ходил по пятам за нынешним мистером президентом. Поначалу его пытались обвинить в сговоре с Москвой. Но версии о мнимом российском вмешательстве в американские выборы так и остались бездоказательными небылицами. «Это просто продолжение внутриполитической борьбы, и партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, добивается результатов уже другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента, теперь давление на Украину какое-то придумали», — пояснил Владимир Путин, президент России. Украинское досье — новый камень за пазухой демократов. По их конспирологической версии, президент США требовал у своего коллеги Владимира Зеленского найти компромат на Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах 2020 года. Якобы взамен на военную помощь для Киева. Впрочем, сам Дональд Трамп такое изобретательное обвинение категорически отрицает и называет выходку конгрессменов «политическим самоубийством демократов». Все претензии в свой адрес Трамп окрестил «охотой на ведьм» и верит в счастливый финал истории с импичментом. Ведь в Белом доме царит предрождественское настроение, уже и елка украшена. Похоже, клан Трампов надолго осел на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Первая леди и ее знаменитый супруг решительно настроены на второй президентский срок.

Пенсионная реформа во Франции Покруче «желтых жилетов». После цветных протестов длиною в год на улицы Парижа вышли противники пенсионной реформы. «Люди в черном» уже две недели оглушают французскую столицу новыми лозунгами. Мощный «Интернационал» в исполнении шестисот с лишним возмущенных «хористов». Характер митингов перешел по наследству от предыдущих ораторов. Погромы, поджоги, нападения на полицию — почерк до боли знакомый. Французов страшат грядущие метаморфозы. Не видать им безоблачной старости, как Эйфелеву башню в тумане! Предполагается, что в ближайшие годы пенсии в полном объеме жители страны будут получать не с 62, а с 64 лет. Могут исчезнуть около 20 особых пенсионных режимов, на заслуженный отдых позже станут выходить сотрудники государственных транспортных предприятий. Реформа жесткая. Но сбалансировать пенсионный бюджет просто необходимо, уверена французская верхушка. Президент Эммануэль Макрон готов обсуждать детали новой пенсионной реформы с профсоюзами. Однако отказываться от «идеи фикс» руководство страны не собирается. Протестами в Париже теперь никого не напугаешь. Одно напрягает: явное управление беспорядками извне. Так было с «желтыми жилетами». Начинали с требований снизить цены на бензин — докатились до призывов о свержения Макрона. Что-то похожее происходит и сейчас. Невидимый режиссер явно играет на чужом горе. Демонстрации против пенсионной реформы стали носить весьма размытый политический характер. И не исключено, что уже совсем скоро аппетиты бунтарей возрастут. А это на руку США, которых, ой, как нервирует амбициозный и дерзкий президент Франции с его наполеоновскими планами стать негласным лидером Европейского Союза.

Украина «продает» чернозем Ни пяди земли не отдадут. У стен Верховной рады не народное вече, а настоящее побоище почище Майдана. Акция против открытия рынка земли на Украине собрала в Киеве около трех тысяч человек. Националисты сцепились с полицией не на жизнь, а насмерть. Страшный суд для продавцов украинского чернозема: «одесную» — полиция и слезоточивый газ, «ошую» — радикалы с палками, бутылками и камнями. Пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и двое журналистов, 26 правонарушителей задержаны, возбуждено уголовное дело. Поводом для столкновений стали попытки силовиков убрать палатки: спонтанный городок активисты планировали разбить прямо у здания парламента. Но это — цветочки, а если копнуть глубже — суть протестов «почвенников» в принятии Радой в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Когда депутаты от «Слуги народа» намеревались рассмотреть законопроект во втором чтении, и поднялась волна негодования. В Раде дошло до потасовок в лучших местных ретро-традициях. Часть митингующих выступает против скандального документа, открывающего притягательный для иностранцев рынок с 1 октября 2020 года. Народное достояние, местное «черное золото», что дороже всякой нефти, пойдет с молотка. Что уж после драки кулаками махать: таким было одно из требований западных кредиторов Украины. Тем не менее, фермеры и примкнувшие к ним националисты выступают против такого шага, опасаясь выкупа транснациональными корпорациями или олигархами всего чернозема. А там, глядишь, и угробят плодородную Украину химикатами. Бьет во все колокола на «земельном майдане» и женщина с косой — не та, что в белом, а Юлия Тимошенко. Депутат Верховной рады, она же лидер фракции «Батькивщина», предрекла Украине голод по образу и подобию беднейших африканских стран в случае принятия законопроекта о продаже земель. «Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», — заявила Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины. Правда, ярая противница разбазаривания родного чернозема каких-то 10 лет назад сама предлагала ввести рынок земли и даже намеревалась разрешить ее продажу юридическим лицам. Однако сейчас, когда с такой инициативой выступил президент Зеленский, лидер «Батькивщины» спешно переобулась и обольщает аграриев популистскими заявлениями. Ради политических очков «газовая принцесса» стала, что называется, ближе к земле, а, значит, и к народу. Однако Владимир Зеленский инициативу лихо перехватил и уже на второй день после бучи у Рады встретился с фермерами Киевской области. Гарант украинской Конституции заверил, что земля не будет продаваться иностранцам до соответствующего решения на всенародном референдуме. А сам механизм этого специфического рынка, по словам Зе-президента, сможет заработать не раньше, чем через год.

Джонсон обновляет правительство Навстречу Brexit. Борис Джонсон почти сформировал костяк своего кабинета министров. Новую неделю победитель досрочных парламентских выборов начал с важных назначений. Стивен Харт займет пост министра по делам Уэльса, а Ники Морган вновь станет министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Следующие серьезные кадровые решения предстоят уже в феврале, после выхода Великобритании из Евросоюза. Долгожданный развод должен состояться 31 января. Именно ради этого судьбоносного шага британский премьер-министр и пошел на досрочные выборы. Без большинства консерваторов в новом парламенте Brexit опять бы забуксовал, как при нерешительной Терезе Мэй. На сей раз судьба благоволила «рыжему Борису», как в шутку величают премьера в Лондоне. Правящая Консервативная партия уверенно обошла оппозиционную Лейбористскую. Энергичный Джонсон сохранил премьерский пост и уж теперь со всем присущим ему авантюризмом, с бульдожьей хваткой, возьмется за неподдающийся годами Brexit. Кулачки за своего политического двойника держит Дональд Трамп. Он не только поздравил любимчика с победой, но и предложил Великобритании заключить торговую сделку, которая будет выгоднее любых соглашений с Евросоюзом.