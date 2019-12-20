Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Сегодня в Северной столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем будут подведены итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, будут подняты актуальные проблемы и и обсуждены перспективы предстоящей работы. Как напоминает БелТА, в 2020 году Белоруссия председательствует в ЕАЭС.

Помимо этого, состоится и неформальный саммит лидеров стран СНГ. Отдельные переговоры с Лукашенко проведет президент РФ Владимир Путин. Последняя их встреча прошла 7 декабря в Сочи накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

Накануне Путин в ходе своей традиционной большой пресс-конференции заявил, что создание Союзного государства было правильным решением. И, хотя многие задачи еще не решены, он рад, что у России и Белоруссией происходит такое сближение.