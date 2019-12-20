Ученые нашли связь между изменениями мозга и подростковым пьянством

Лондон, 20 декабря. Некоторые подростки подвержены пьянству больше своих сверстников из-за структурных изменений головного мозга. К такому выводу пришли врачи из Королевского колледжа Лондона.

В ходе эксперимента ученые проанализировали данные томографии головного мозга 726 здоровых подростков в возрасте от 14 до 19 лет. Специалисты учитывали объем серого вещества, а также частоту употребления алкоголя. При этом они не изучали изменения структуры мозга у сильно пьющих подростков, пишет Planet Today.

В итоге они пришли к выводу, что у тех молодых людей, которые злоупотребляют спиртными напитками, снижается объем серого вещества в лобных и височных областях мозга. Частое употребление алкоголя девочками оказывает сильное влияние на изменение серого вещества головного мозга через определенный период времени. Что касается мальчиков, то медики предположили, что между их импульсивностью и повышенным пьянством есть прямая связь.