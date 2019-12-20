Выдающиеся спортсмены подведут итоги сезона команды Росгвардии

Москва, 20 декабря. Выдающиеся спортсмены разных лет соберутся в управлении Центрального округа Росгвардии, чтобы подвести итоги сезона 2019 года спортивной команды Центрального округа войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В мероприятии, которое состоится 20 декабря, примут участие депутат Госдумы РФ и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, а также директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

В ходе мероприятия командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев вручит ведомственные награды и ценные подарки военнослужащим-спортсменам, которым удалось добиться высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях.

В пресс-службе уточнили, что в текущем году члены спортивной команды Центрального округа Росгвардии заработали 129 золотых, 82 серебряных и 43 бронзовых награды. В число отличившихся военнослужащих-спортсменов входят чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин, а также четырехкратная чемпионка мира по велотреку Дарья Шмелева.