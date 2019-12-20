Эксперт назвал уникальным опытом интеграцию России и Белоруссии

Москва, 20 декабря. Интеграция России и Белоруссии станет уникальным опытом и создаст прецедент. В этом уверен политолог Владимир Шаповалов. В пятницу президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Петербурге, чтобы обсудить интеграционные процессы.

«Стороны создают уникальный опыт взаимодействия, который станет прецедентом. В будущем этот пример интеграции можно применить в отношении других стран ЕАЭС. Ведь РФ и РБ лишь углубляют интеграцию, которая уже создана в рамках этого альянса», — пояснил он «Экономике сегодня».

При этом эксперт поставил под сомнение заявления некоторых белорусских политиков, которые опасаются, что Россия «поглотит» Минск в ходе интеграции и будет экономически доминировать. Шаповалов обратил внимание на то, что конгломерация стран — это естественный процесс, который наблюдается во всем мире. В качестве примера он привел объединение стран Евросоюза, а также воссоединение Восточной и Западной Германии. Ни в том, ни в другом случае никто не говорил о колонизации и захвате.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже встречались в начале декабря в Сочи, чтобы обсудить вопросы интеграции двух стран в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.