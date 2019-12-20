Эксперт объяснил, как ЕС заставил Украину смягчить позицию по газу

России и Украине удалось договориться о транзите газа, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Как считает политолог и экономист Александр Дудчак, Украина стала слишком раздражающим фактором, наносящим урон европейской экономике.

По словам Шефчовича, договор о транзите газа между странами будет обсуждаться уже в эту пятницу. На текущий момент, как рассказал глава Еврокомиссии, стороны не собираются сообщать детали, так как соглашение еще должны утвердить в Москве и Киеве.

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения», — подчеркнул европейский чиновник.

Кроме того, министр энергетики Александр Новак подтвердил, что сторонам удалось составить проект детального протокола по газу. Как отметил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, Москва и Киев качественно отработали данное решение, что приближает страны к подписанию договора.

В беседе с Федеральным агентством новостей Александр Дудчак выразил уверенность в том, что на украинскую позицию по газу повлияли европейские страны.

«Они [страны Европы] оказали возможное влияние. Компромисс был возможен, но на позицию Украины по газу слишком сильно влияла политика. Были совершенно надуманные предлоги со стороны Украины, которая отказывалась продлевать договор о транзите. Такая политика проводилась в основном под влиянием США, но, так или иначе, Европа ближе. Поддержка европейских стран тоже важна, т. к. они активно участвуют в «нормандском формате». Здесь не последнюю роль сыграла позиция Германии и других европейских стран. К тому же этот шаг не идет в разрез с интересами самой Украины, а компромиссы по газу должны волновать тех, кто отвечает за судьбу украинского народа», — объяснил Дудчак.

При этом нельзя не заметить, что Европа могла заставить Украину смягчить позицию по газу, так как она негативно влияла на экономику ЕС, уточняет политолог.

«Проблемы Украины волнуют европейцев до тех пор, пока они не становятся проблемами самой Европы, а они уже давно стали такими. Украина стала слишком раздражающим фактором, мешающим нормальному сотрудничеству и наносящему урон европейской экономике», — добавил собеседник ФАН.

Как утверждает эксперт, компромисс в переговорах мог быть в любом случае достигнут, потому что Украина заведомо ставила невыполняемые условия, в части из которых имела возможность уступить.

«Россия могла также удовлетворить отдельные пожелания Украины. Так, компромисс мог быть достигнут по срокам транзита, это не 1 год и не 10 лет. К тому же, если Россия согласится с выплатой 3 млрд долларов за счет поставок газа, то она вряд ли сильно от этого пострадает. Тогда со стороны РФ будет продемонстрирована сверхлояльная к Украине позиция. В любом случае радует, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Проблема, которая нависала тяжелой тучей над российско-украинскими отношениями, уйдет», — отметил Дудчак.

До этого глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что вероятность заключения нового транзитного договора между Украиной и Россией до конца 2019 года крайне мала. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину.

Напомним, действующий контракт по транзиту газа заканчивается в этом году. Долгое время стороны не могли прийти к компромиссу. Киев требовал договор на 10 лет и гарантий определенных объемов поставок. Москва настаивала на отзыве всех исков к «Газпрому» и отмене антимонопольного штрафа Украины.